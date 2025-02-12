SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Boring pi
Parada Soikam

Boring pi

Parada Soikam
0 inceleme
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -21%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
122 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (30.68%)
En iyi işlem:
44.00 USD
En kötü işlem:
-33.33 USD
Brüt kâr:
710.76 USD (33 290 pips)
Brüt zarar:
-405.39 USD (28 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (55.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
31.44%
Maks. mevduat yükü:
90.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
60 (34.09%)
Satış işlemleri:
116 (65.91%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
5.83 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.45 USD (2)
Aylık büyüme:
14.43%
Yıllık tahmin:
175.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.93 USD
Maksimum:
114.23 USD (108.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.13% (114.23 USD)
Varlığa göre:
76.93% (166.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 48
AUDCAD 46
XAUUSD 42
NZDCAD 37
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 85
AUDCAD 145
XAUUSD -29
NZDCAD 111
GBPUSD -7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 2K
AUDCAD 6.4K
XAUUSD -8.4K
NZDCAD 5K
GBPUSD -684
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.00 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
TTCM-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 10
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 71
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.68 × 19
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live07
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live33
0.87 × 435
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.97 × 37
ICMarketsSC-Live25
0.98 × 41
FocusMarkets-Real-4
1.06 × 18
ICMarketsSC-Live05
1.17 × 42
ICMarketsSC-Live18
1.18 × 17
Alpari-ECN1
1.25 × 4
AxioryAsia-02Live
1.54 × 13
Pepperstone-Edge01
2.00 × 1
XMGlobal-Real 42
2.00 × 1
AxionTrade-Live
2.19 × 36
ThreeTrader-Live
2.31 × 200
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.22 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Boring pi
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
240
USD
68
99%
176
69%
31%
1.75
1.74
USD
77%
1:500
Kopyala

