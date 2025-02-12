- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
122 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (30.68%)
En iyi işlem:
44.00 USD
En kötü işlem:
-33.33 USD
Brüt kâr:
710.76 USD (33 290 pips)
Brüt zarar:
-405.39 USD (28 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (55.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
31.44%
Maks. mevduat yükü:
90.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
60 (34.09%)
Satış işlemleri:
116 (65.91%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
5.83 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.45 USD (2)
Aylık büyüme:
14.43%
Yıllık tahmin:
175.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.93 USD
Maksimum:
114.23 USD (108.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.13% (114.23 USD)
Varlığa göre:
76.93% (166.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|48
|AUDCAD
|46
|XAUUSD
|42
|NZDCAD
|37
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|145
|XAUUSD
|-29
|NZDCAD
|111
|GBPUSD
|-7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|2K
|AUDCAD
|6.4K
|XAUUSD
|-8.4K
|NZDCAD
|5K
|GBPUSD
|-684
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +44.00 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
TTCM-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 10
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.11 × 71
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.68 × 19
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live07
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live33
|0.87 × 435
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.97 × 37
|
ICMarketsSC-Live25
|0.98 × 41
|
FocusMarkets-Real-4
|1.06 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|1.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live18
|1.18 × 17
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.54 × 13
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 1
|
XMGlobal-Real 42
|2.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|2.19 × 36
|
ThreeTrader-Live
|2.31 × 200
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
USD
240
USD
USD
68
99%
176
69%
31%
1.75
1.74
USD
USD
77%
1:500