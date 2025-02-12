SignauxSections
Parada Soikam

Boring pi

Parada Soikam
0 avis
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -21%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
122 (69.31%)
Perte trades:
54 (30.68%)
Meilleure transaction:
44.00 USD
Pire transaction:
-33.33 USD
Bénéfice brut:
710.76 USD (33 290 pips)
Perte brute:
-405.39 USD (28 926 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (55.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
79.25 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
31.44%
Charge de dépôt maximale:
90.14%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.67
Longs trades:
60 (34.09%)
Courts trades:
116 (65.91%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
1.74 USD
Bénéfice moyen:
5.83 USD
Perte moyenne:
-7.51 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-18.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.45 USD (2)
Croissance mensuelle:
14.43%
Prévision annuelle:
175.09%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.93 USD
Maximal:
114.23 USD (108.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.13% (114.23 USD)
Par fonds propres:
76.93% (166.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 48
AUDCAD 46
XAUUSD 42
NZDCAD 37
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 85
AUDCAD 145
XAUUSD -29
NZDCAD 111
GBPUSD -7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 2K
AUDCAD 6.4K
XAUUSD -8.4K
NZDCAD 5K
GBPUSD -684
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.00 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +55.27 USD
Perte consécutive maximale: -18.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
TTCM-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 10
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 71
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.68 × 19
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live07
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live33
0.87 × 435
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.97 × 37
ICMarketsSC-Live25
0.98 × 41
FocusMarkets-Real-4
1.06 × 18
ICMarketsSC-Live05
1.17 × 42
ICMarketsSC-Live18
1.18 × 17
Alpari-ECN1
1.25 × 4
AxioryAsia-02Live
1.54 × 13
Pepperstone-Edge01
2.00 × 1
XMGlobal-Real 42
2.00 × 1
AxionTrade-Live
2.19 × 36
ThreeTrader-Live
2.31 × 200
32 plus...
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.