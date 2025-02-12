- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
176
Profit Trade:
122 (69.31%)
Loss Trade:
54 (30.68%)
Best Trade:
44.00 USD
Worst Trade:
-33.33 USD
Profitto lordo:
710.76 USD (33 290 pips)
Perdita lorda:
-405.39 USD (28 926 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (55.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.25 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
31.44%
Massimo carico di deposito:
90.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
60 (34.09%)
Short Trade:
116 (65.91%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.74 USD
Profitto medio:
5.83 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.45 USD (2)
Crescita mensile:
14.43%
Previsione annuale:
175.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.93 USD
Massimale:
114.23 USD (108.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.13% (114.23 USD)
Per equità:
76.93% (166.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|48
|AUDCAD
|46
|XAUUSD
|42
|NZDCAD
|37
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|145
|XAUUSD
|-29
|NZDCAD
|111
|GBPUSD
|-7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|2K
|AUDCAD
|6.4K
|XAUUSD
|-8.4K
|NZDCAD
|5K
|GBPUSD
|-684
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +44.00 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.27 USD
Massima perdita consecutiva: -18.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
TTCM-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 10
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.11 × 71
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.68 × 19
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live07
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live33
|0.87 × 435
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.97 × 37
|
ICMarketsSC-Live25
|0.98 × 41
|
FocusMarkets-Real-4
|1.06 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|1.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live18
|1.18 × 17
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.54 × 13
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 1
|
XMGlobal-Real 42
|2.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|2.19 × 36
|
ThreeTrader-Live
|2.31 × 200
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
240
USD
USD
68
99%
176
69%
31%
1.75
1.74
USD
USD
77%
1:500