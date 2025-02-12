SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICMarketsSC
Dmitrii Kuropatkin

ICMarketsSC

Dmitrii Kuropatkin
0 inceleme
Güvenilirlik
199 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 97%
ICMarketsSC-Live31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 780
Kârla kapanan işlemler:
2 022 (72.73%)
Zararla kapanan işlemler:
758 (27.27%)
En iyi işlem:
61.66 USD
En kötü işlem:
-59.71 USD
Brüt kâr:
4 312.87 USD (478 487 pips)
Brüt zarar:
-4 023.10 USD (408 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (74.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.82 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
33.09%
Maks. mevduat yükü:
30.13%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
1 356 (48.78%)
Satış işlemleri:
1 424 (51.22%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-5.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-141.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-175.87 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.85%
Yıllık tahmin:
-10.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.95 USD
Maksimum:
329.08 USD (42.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.95% (232.65 USD)
Varlığa göre:
40.25% (260.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 859
USDJPY 704
EURUSD 331
XAUUSD 293
USDCHF 163
EURNZD 52
NZDUSD 45
EURCHF 43
EURAUD 43
AUDJPY 42
AUDUSD 41
GBPJPY 40
CHFJPY 39
USDCAD 32
AUDCAD 24
EURJPY 15
SUMMARY 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -149
USDJPY 23
EURUSD -44
XAUUSD 201
USDCHF -40
EURNZD 60
NZDUSD -73
EURCHF -21
EURAUD -153
AUDJPY 109
AUDUSD -45
GBPJPY 158
CHFJPY 105
USDCAD -27
AUDCAD -2
EURJPY 80
SUMMARY 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4K
USDJPY 8.1K
EURUSD -20
XAUUSD 24K
USDCHF -2.7K
EURNZD 11K
NZDUSD -6.4K
EURCHF -627
EURAUD -20K
AUDJPY 16K
AUDUSD -4.2K
GBPJPY 25K
CHFJPY 17K
USDCAD -3K
AUDCAD -107
EURJPY 12K
SUMMARY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.66 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +74.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
EightcapLtd-Real2
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live03
0.16 × 439
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.30 × 279
Pepperstone-Edge02
0.52 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.54 × 52
EagleFX-Live
0.68 × 71
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.91 × 247
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 247
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
120 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 06:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 03:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 00:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 13:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 08:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 06:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 19:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICMarketsSC
Ayda 30 USD
97%
0
0
USD
590
USD
199
99%
2 780
72%
33%
1.07
0.10
USD
56%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.