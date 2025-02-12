Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 15 FBSInc-bonus1 0.00 × 2 Coinexx-Demo 0.00 × 2 AxioryAsia-02Live 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 6 0.11 × 9 XMTrading-Real 252 0.14 × 72 EightcapLtd-Real2 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live03 0.16 × 439 MEXAtlantic-Real 0.23 × 518 VantageFXInternational-Live 8 0.24 × 214 ICMarketsSC-Live14 0.29 × 73 ICMarketsSC-Live27 0.30 × 279 Pepperstone-Edge02 0.52 × 21 ICMarketsSC-Live33 0.54 × 52 EagleFX-Live 0.68 × 71 TurnkeyGlobal-Live 0.68 × 132 VantageFXInternational-Live 2 0.74 × 562 ForexTimeFXTM-ECN2 0.91 × 208 ICMarketsSC-Live09 0.91 × 247 ICMarketsSC-Live05 0.91 × 247 ICMarketsSC-Live23 0.92 × 13 120 daha fazla...