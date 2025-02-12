- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 780
Profit Trade:
2 022 (72.73%)
Loss Trade:
758 (27.27%)
Best Trade:
61.66 USD
Worst Trade:
-59.71 USD
Profitto lordo:
4 312.87 USD (478 487 pips)
Perdita lorda:
-4 023.10 USD (408 583 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (74.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.82 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
33.09%
Massimo carico di deposito:
30.13%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
1 356 (48.78%)
Short Trade:
1 424 (51.22%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-5.31 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-141.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.87 USD (7)
Crescita mensile:
-2.76%
Previsione annuale:
-33.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.95 USD
Massimale:
329.08 USD (42.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.95% (232.65 USD)
Per equità:
40.25% (260.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|859
|USDJPY
|704
|EURUSD
|331
|XAUUSD
|293
|USDCHF
|163
|EURNZD
|52
|NZDUSD
|45
|EURCHF
|43
|EURAUD
|43
|AUDJPY
|42
|AUDUSD
|41
|GBPJPY
|40
|CHFJPY
|39
|USDCAD
|32
|AUDCAD
|24
|EURJPY
|15
|SUMMARY
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-149
|USDJPY
|23
|EURUSD
|-44
|XAUUSD
|201
|USDCHF
|-40
|EURNZD
|60
|NZDUSD
|-73
|EURCHF
|-21
|EURAUD
|-153
|AUDJPY
|109
|AUDUSD
|-45
|GBPJPY
|158
|CHFJPY
|105
|USDCAD
|-27
|AUDCAD
|-2
|EURJPY
|80
|SUMMARY
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-4K
|USDJPY
|8.1K
|EURUSD
|-20
|XAUUSD
|24K
|USDCHF
|-2.7K
|EURNZD
|11K
|NZDUSD
|-6.4K
|EURCHF
|-627
|EURAUD
|-20K
|AUDJPY
|16K
|AUDUSD
|-4.2K
|GBPJPY
|25K
|CHFJPY
|17K
|USDCAD
|-3K
|AUDCAD
|-107
|EURJPY
|12K
|SUMMARY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.66 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +74.27 USD
Massima perdita consecutiva: -141.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
EightcapLtd-Real2
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|0.16 × 439
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.30 × 279
|
Pepperstone-Edge02
|0.52 × 21
|
ICMarketsSC-Live33
|0.54 × 52
|
EagleFX-Live
|0.68 × 71
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live09
|0.91 × 247
|
ICMarketsSC-Live05
|0.91 × 247
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
Non ci sono recensioni
