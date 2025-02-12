SegnaliSezioni
Dmitrii Kuropatkin

ICMarketsSC

Dmitrii Kuropatkin
0 recensioni
Affidabilità
199 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2021 97%
ICMarketsSC-Live31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 780
Profit Trade:
2 022 (72.73%)
Loss Trade:
758 (27.27%)
Best Trade:
61.66 USD
Worst Trade:
-59.71 USD
Profitto lordo:
4 312.87 USD (478 487 pips)
Perdita lorda:
-4 023.10 USD (408 583 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (74.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.82 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
33.09%
Massimo carico di deposito:
30.13%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
1 356 (48.78%)
Short Trade:
1 424 (51.22%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-5.31 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-141.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.87 USD (7)
Crescita mensile:
-2.76%
Previsione annuale:
-33.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.95 USD
Massimale:
329.08 USD (42.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.95% (232.65 USD)
Per equità:
40.25% (260.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 859
USDJPY 704
EURUSD 331
XAUUSD 293
USDCHF 163
EURNZD 52
NZDUSD 45
EURCHF 43
EURAUD 43
AUDJPY 42
AUDUSD 41
GBPJPY 40
CHFJPY 39
USDCAD 32
AUDCAD 24
EURJPY 15
SUMMARY 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -149
USDJPY 23
EURUSD -44
XAUUSD 201
USDCHF -40
EURNZD 60
NZDUSD -73
EURCHF -21
EURAUD -153
AUDJPY 109
AUDUSD -45
GBPJPY 158
CHFJPY 105
USDCAD -27
AUDCAD -2
EURJPY 80
SUMMARY 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -4K
USDJPY 8.1K
EURUSD -20
XAUUSD 24K
USDCHF -2.7K
EURNZD 11K
NZDUSD -6.4K
EURCHF -627
EURAUD -20K
AUDJPY 16K
AUDUSD -4.2K
GBPJPY 25K
CHFJPY 17K
USDCAD -3K
AUDCAD -107
EURJPY 12K
SUMMARY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.66 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +74.27 USD
Massima perdita consecutiva: -141.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
EightcapLtd-Real2
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live03
0.16 × 439
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.30 × 279
Pepperstone-Edge02
0.52 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.54 × 52
EagleFX-Live
0.68 × 71
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.91 × 247
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 247
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
120 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 06:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 03:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 00:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 13:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 08:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 06:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 19:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICMarketsSC
30USD al mese
97%
0
0
USD
590
USD
199
99%
2 780
72%
33%
1.07
0.10
USD
56%
1:200


