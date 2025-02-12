SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICMarketsSC
Dmitrii Kuropatkin

ICMarketsSC

Dmitrii Kuropatkin
0 avis
Fiabilité
199 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 97%
ICMarketsSC-Live31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 780
Bénéfice trades:
2 022 (72.73%)
Perte trades:
758 (27.27%)
Meilleure transaction:
61.66 USD
Pire transaction:
-59.71 USD
Bénéfice brut:
4 312.87 USD (478 487 pips)
Perte brute:
-4 023.10 USD (408 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (74.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
124.82 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
33.09%
Charge de dépôt maximale:
30.13%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
1 356 (48.78%)
Courts trades:
1 424 (51.22%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
2.13 USD
Perte moyenne:
-5.31 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-141.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-175.87 USD (7)
Croissance mensuelle:
-2.76%
Prévision annuelle:
-33.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
116.95 USD
Maximal:
329.08 USD (42.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.95% (232.65 USD)
Par fonds propres:
40.25% (260.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 859
USDJPY 704
EURUSD 331
XAUUSD 293
USDCHF 163
EURNZD 52
NZDUSD 45
EURCHF 43
EURAUD 43
AUDJPY 42
AUDUSD 41
GBPJPY 40
CHFJPY 39
USDCAD 32
AUDCAD 24
EURJPY 15
SUMMARY 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -149
USDJPY 23
EURUSD -44
XAUUSD 201
USDCHF -40
EURNZD 60
NZDUSD -73
EURCHF -21
EURAUD -153
AUDJPY 109
AUDUSD -45
GBPJPY 158
CHFJPY 105
USDCAD -27
AUDCAD -2
EURJPY 80
SUMMARY 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -4K
USDJPY 8.1K
EURUSD -20
XAUUSD 24K
USDCHF -2.7K
EURNZD 11K
NZDUSD -6.4K
EURCHF -627
EURAUD -20K
AUDJPY 16K
AUDUSD -4.2K
GBPJPY 25K
CHFJPY 17K
USDCAD -3K
AUDCAD -107
EURJPY 12K
SUMMARY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.66 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +74.27 USD
Perte consécutive maximale: -141.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
EightcapLtd-Real2
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live03
0.16 × 439
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.30 × 279
Pepperstone-Edge02
0.52 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.54 × 52
EagleFX-Live
0.68 × 71
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.91 × 247
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 247
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
120 plus...
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 06:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 03:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 00:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 13:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 08:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 06:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 19:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
