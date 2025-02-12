- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
696
Kârla kapanan işlemler:
573 (82.32%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (17.67%)
En iyi işlem:
108.89 USD
En kötü işlem:
-825.43 USD
Brüt kâr:
4 173.37 USD (117 824 pips)
Brüt zarar:
-4 940.50 USD (86 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (191.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 022.77 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
33.45%
Maks. mevduat yükü:
3.19%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
390 (56.03%)
Satış işlemleri:
306 (43.97%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.10 USD
Ortalama kâr:
7.28 USD
Ortalama zarar:
-40.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-169.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 568.71 USD (2)
Aylık büyüme:
5.43%
Yıllık tahmin:
68.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 347.05 USD
Maksimum:
1 568.71 USD (217.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.79% (1 568.71 USD)
Varlığa göre:
11.42% (758.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|360
|XAUUSD
|169
|USDJPY
|148
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|-754
|USDJPY
|-96
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|7.7K
|XAUUSD
|23K
|USDJPY
|-201
|AUDCAD
|352
|NZDCAD
|400
|AUDNZD
|173
|EURUSD
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.89 USD
En kötü işlem: -825 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +191.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -169.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live22
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.42 × 86
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.47 × 271
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.49 × 96
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
43
100%
696
82%
33%
0.84
-1.10
USD
USD
22%
1:500