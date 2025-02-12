SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Momentum
Dmitrii Kuropatkin

Momentum

Dmitrii Kuropatkin
0 inceleme
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -5%
RoboForex-ECN-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
696
Kârla kapanan işlemler:
573 (82.32%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (17.67%)
En iyi işlem:
108.89 USD
En kötü işlem:
-825.43 USD
Brüt kâr:
4 173.37 USD (117 824 pips)
Brüt zarar:
-4 940.50 USD (86 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (191.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 022.77 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
33.45%
Maks. mevduat yükü:
3.19%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
390 (56.03%)
Satış işlemleri:
306 (43.97%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.10 USD
Ortalama kâr:
7.28 USD
Ortalama zarar:
-40.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-169.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 568.71 USD (2)
Aylık büyüme:
5.43%
Yıllık tahmin:
68.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 347.05 USD
Maksimum:
1 568.71 USD (217.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.79% (1 568.71 USD)
Varlığa göre:
11.42% (758.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 360
XAUUSD 169
USDJPY 148
AUDCAD 11
NZDCAD 5
AUDNZD 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 74
XAUUSD -754
USDJPY -96
AUDCAD 5
NZDCAD 3
AUDNZD 1
EURUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 7.7K
XAUUSD 23K
USDJPY -201
AUDCAD 352
NZDCAD 400
AUDNZD 173
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.89 USD
En kötü işlem: -825 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +191.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -169.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live22
0.40 × 20
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.42 × 86
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.47 × 271
TradersGlobalGroup-Live 2
0.49 × 96
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
151 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Momentum
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
3.3K
USD
43
100%
696
82%
33%
0.84
-1.10
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.