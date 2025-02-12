SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Momentum
Dmitrii Kuropatkin

Momentum

Dmitrii Kuropatkin
0 avis
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -5%
RoboForex-ECN-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
696
Bénéfice trades:
573 (82.32%)
Perte trades:
123 (17.67%)
Meilleure transaction:
108.89 USD
Pire transaction:
-825.43 USD
Bénéfice brut:
4 173.37 USD (117 824 pips)
Perte brute:
-4 940.50 USD (86 805 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (191.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 022.77 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
33.45%
Charge de dépôt maximale:
3.19%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
390 (56.03%)
Courts trades:
306 (43.97%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.10 USD
Bénéfice moyen:
7.28 USD
Perte moyenne:
-40.17 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-169.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 568.71 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.86%
Prévision annuelle:
60.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 347.05 USD
Maximal:
1 568.71 USD (217.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.79% (1 568.71 USD)
Par fonds propres:
11.42% (758.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 360
XAUUSD 169
USDJPY 148
AUDCAD 11
NZDCAD 5
AUDNZD 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 74
XAUUSD -754
USDJPY -96
AUDCAD 5
NZDCAD 3
AUDNZD 1
EURUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 7.7K
XAUUSD 23K
USDJPY -201
AUDCAD 352
NZDCAD 400
AUDNZD 173
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.89 USD
Pire transaction: -825 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +191.14 USD
Perte consécutive maximale: -169.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live22
0.40 × 20
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.42 × 86
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.47 × 271
TradersGlobalGroup-Live 2
0.49 × 96
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
151 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Momentum
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
3.3K
USD
43
100%
696
82%
33%
0.84
-1.10
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.