- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
696
Profit Trade:
573 (82.32%)
Loss Trade:
123 (17.67%)
Best Trade:
108.89 USD
Worst Trade:
-825.43 USD
Profitto lordo:
4 173.37 USD (117 824 pips)
Perdita lorda:
-4 940.50 USD (86 805 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (191.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 022.77 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
33.45%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
390 (56.03%)
Short Trade:
306 (43.97%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.10 USD
Profitto medio:
7.28 USD
Perdita media:
-40.17 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-169.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 568.71 USD (2)
Crescita mensile:
4.86%
Previsione annuale:
60.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 347.05 USD
Massimale:
1 568.71 USD (217.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.79% (1 568.71 USD)
Per equità:
11.42% (758.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|360
|XAUUSD
|169
|USDJPY
|148
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|-754
|USDJPY
|-96
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|7.7K
|XAUUSD
|23K
|USDJPY
|-201
|AUDCAD
|352
|NZDCAD
|400
|AUDNZD
|173
|EURUSD
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.89 USD
Worst Trade: -825 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +191.14 USD
Massima perdita consecutiva: -169.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live22
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.42 × 86
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.47 × 271
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.49 × 96
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
