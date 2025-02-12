SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Momentum
Dmitrii Kuropatkin

Momentum

Dmitrii Kuropatkin
0 recensioni
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -5%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
696
Profit Trade:
573 (82.32%)
Loss Trade:
123 (17.67%)
Best Trade:
108.89 USD
Worst Trade:
-825.43 USD
Profitto lordo:
4 173.37 USD (117 824 pips)
Perdita lorda:
-4 940.50 USD (86 805 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (191.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 022.77 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
33.45%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
390 (56.03%)
Short Trade:
306 (43.97%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.10 USD
Profitto medio:
7.28 USD
Perdita media:
-40.17 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-169.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 568.71 USD (2)
Crescita mensile:
4.86%
Previsione annuale:
60.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 347.05 USD
Massimale:
1 568.71 USD (217.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.79% (1 568.71 USD)
Per equità:
11.42% (758.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 360
XAUUSD 169
USDJPY 148
AUDCAD 11
NZDCAD 5
AUDNZD 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 74
XAUUSD -754
USDJPY -96
AUDCAD 5
NZDCAD 3
AUDNZD 1
EURUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 7.7K
XAUUSD 23K
USDJPY -201
AUDCAD 352
NZDCAD 400
AUDNZD 173
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.89 USD
Worst Trade: -825 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +191.14 USD
Massima perdita consecutiva: -169.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live22
0.40 × 20
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.42 × 86
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.47 × 271
TradersGlobalGroup-Live 2
0.49 × 96
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
151 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.