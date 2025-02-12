- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 969
Kârla kapanan işlemler:
1 526 (77.50%)
Zararla kapanan işlemler:
443 (22.50%)
En iyi işlem:
496.11 USD
En kötü işlem:
-226.48 USD
Brüt kâr:
7 037.69 USD (199 819 pips)
Brüt zarar:
-3 918.70 USD (192 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (76.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
895.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
95.30%
Maks. mevduat yükü:
36.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
1 071 (54.39%)
Satış işlemleri:
898 (45.61%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
4.61 USD
Ortalama zarar:
-8.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-210.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-709.98 USD (5)
Aylık büyüme:
8.26%
Yıllık tahmin:
101.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
826.98 USD (11.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.08% (826.98 USD)
Varlığa göre:
41.21% (2 070.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|869
|GBPUSD
|598
|AUDCAD
|502
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|1K
|AUDCAD
|373
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-18K
|GBPUSD
|11K
|AUDCAD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +496.11 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +76.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 13
Good For Startup Investor
Stable Income
Monthly Target 1% - 10%
Low DD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
85%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
33
99%
1 969
77%
95%
1.79
1.58
USD
USD
41%
1:200