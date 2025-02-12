SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Cultivates
Dony Parengkuan

Cultivates

Dony Parengkuan
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 85%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 969
Kârla kapanan işlemler:
1 526 (77.50%)
Zararla kapanan işlemler:
443 (22.50%)
En iyi işlem:
496.11 USD
En kötü işlem:
-226.48 USD
Brüt kâr:
7 037.69 USD (199 819 pips)
Brüt zarar:
-3 918.70 USD (192 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (76.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
895.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
95.30%
Maks. mevduat yükü:
36.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
1 071 (54.39%)
Satış işlemleri:
898 (45.61%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
4.61 USD
Ortalama zarar:
-8.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-210.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-709.98 USD (5)
Aylık büyüme:
8.26%
Yıllık tahmin:
101.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
826.98 USD (11.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.08% (826.98 USD)
Varlığa göre:
41.21% (2 070.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 869
GBPUSD 598
AUDCAD 502
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.7K
GBPUSD 1K
AUDCAD 373
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -18K
GBPUSD 11K
AUDCAD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +496.11 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +76.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-v20 Live
0.00 × 4
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 12
VantageInternational-Live 16
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
Eightcap-Real
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXCC1-Live
0.00 × 19
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 13
Good For Startup Investor 
Stable Income 
Monthly Target 1% - 10% 

Low DD

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cultivates
Ayda 300 USD
85%
0
0
USD
5K
USD
33
99%
1 969
77%
95%
1.79
1.58
USD
41%
1:200
