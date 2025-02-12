SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Cultivates
Dony Parengkuan

Cultivates

Dony Parengkuan
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 85%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 969
Bénéfice trades:
1 526 (77.50%)
Perte trades:
443 (22.50%)
Meilleure transaction:
496.11 USD
Pire transaction:
-226.48 USD
Bénéfice brut:
7 037.69 USD (199 819 pips)
Perte brute:
-3 918.70 USD (192 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (76.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
895.11 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
95.30%
Charge de dépôt maximale:
36.44%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
1 071 (54.39%)
Courts trades:
898 (45.61%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
4.61 USD
Perte moyenne:
-8.85 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-210.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-709.98 USD (5)
Croissance mensuelle:
8.34%
Prévision annuelle:
101.19%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
826.98 USD (11.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.08% (826.98 USD)
Par fonds propres:
41.21% (2 070.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 869
GBPUSD 598
AUDCAD 502
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.7K
GBPUSD 1K
AUDCAD 373
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -18K
GBPUSD 11K
AUDCAD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +496.11 USD
Pire transaction: -226 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +76.04 USD
Perte consécutive maximale: -210.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-v20 Live
0.00 × 4
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 12
VantageInternational-Live 16
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
Eightcap-Real
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXCC1-Live
0.00 × 19
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 13
510 plus...
Good For Startup Investor 
Stable Income 
Monthly Target 1% - 10% 

Low DD

Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.12 16:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
