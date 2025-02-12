- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 969
Profit Trade:
1 526 (77.50%)
Loss Trade:
443 (22.50%)
Best Trade:
496.11 USD
Worst Trade:
-226.48 USD
Profitto lordo:
7 037.69 USD (199 819 pips)
Perdita lorda:
-3 918.70 USD (192 802 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (76.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
895.11 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
95.30%
Massimo carico di deposito:
36.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
1 071 (54.39%)
Short Trade:
898 (45.61%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
4.61 USD
Perdita media:
-8.85 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-210.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-709.98 USD (5)
Crescita mensile:
8.26%
Previsione annuale:
101.19%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
826.98 USD (11.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.08% (826.98 USD)
Per equità:
41.21% (2 070.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|869
|GBPUSD
|598
|AUDCAD
|502
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|1K
|AUDCAD
|373
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-18K
|GBPUSD
|11K
|AUDCAD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +496.11 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +76.04 USD
Massima perdita consecutiva: -210.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 13
Good For Startup Investor
Stable Income
Monthly Target 1% - 10%
Low DD
