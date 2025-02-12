SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Cultivates
Dony Parengkuan

Cultivates

Dony Parengkuan
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 85%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 969
Profit Trade:
1 526 (77.50%)
Loss Trade:
443 (22.50%)
Best Trade:
496.11 USD
Worst Trade:
-226.48 USD
Profitto lordo:
7 037.69 USD (199 819 pips)
Perdita lorda:
-3 918.70 USD (192 802 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (76.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
895.11 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
95.30%
Massimo carico di deposito:
36.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
1 071 (54.39%)
Short Trade:
898 (45.61%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
4.61 USD
Perdita media:
-8.85 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-210.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-709.98 USD (5)
Crescita mensile:
8.26%
Previsione annuale:
101.19%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
826.98 USD (11.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.08% (826.98 USD)
Per equità:
41.21% (2 070.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 869
GBPUSD 598
AUDCAD 502
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.7K
GBPUSD 1K
AUDCAD 373
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -18K
GBPUSD 11K
AUDCAD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +496.11 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +76.04 USD
Massima perdita consecutiva: -210.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-v20 Live
0.00 × 4
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 12
VantageInternational-Live 16
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
Eightcap-Real
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXCC1-Live
0.00 × 19
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 13
510 più
Good For Startup Investor 
Stable Income 
Monthly Target 1% - 10% 

Low DD

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.