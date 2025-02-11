SinyallerBölümler
Shubhradeb Singha Roy

Capital 4

Shubhradeb Singha Roy
0 inceleme
Güvenilirlik
92 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 1 347%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
199 (92.99%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (7.01%)
En iyi işlem:
1 766.03 USD
En kötü işlem:
-1 395.80 USD
Brüt kâr:
14 765.34 USD (937 908 pips)
Brüt zarar:
-6 427.58 USD (339 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (6 970.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 970.48 USD (114)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
3.19
Alış işlemleri:
188 (87.85%)
Satış işlemleri:
26 (12.15%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
38.96 USD
Ortalama kâr:
74.20 USD
Ortalama zarar:
-428.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 342.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 614.90 USD (3)
Aylık büyüme:
17.52%
Yıllık tahmin:
212.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 614.90 USD (72.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.51% (2 614.90 USD)
Varlığa göre:
26.20% (1 662.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 201
XNGUSD_o 3
XAGUSD 3
XAGUSD_o 2
LTCUSD 2
XAUUSD_o 2
XNGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.3K
XNGUSD_o 11
XAGUSD 54
XAGUSD_o 9
LTCUSD 1
XAUUSD_o 5
XNGUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 597K
XNGUSD_o 116
XAGUSD 1.1K
XAGUSD_o 178
LTCUSD 96
XAUUSD_o 560
XNGUSD 31
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 766.03 USD
En kötü işlem: -1 396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 114
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6 970.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 342.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.


2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 19:20
Share of trading days is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Trading operations on the account were performed for only 88 days. This comprises 15.91% of days out of the 553 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 02:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 08:19
Share of trading days is too low
2025.06.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 07:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.03 01:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 19:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.30 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 07:34
Trading operations on the account were performed for only 81 days. This comprises 15.73% of days out of the 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 11:10
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 02:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
