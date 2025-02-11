- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
199 (92.99%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (7.01%)
En iyi işlem:
1 766.03 USD
En kötü işlem:
-1 395.80 USD
Brüt kâr:
14 765.34 USD (937 908 pips)
Brüt zarar:
-6 427.58 USD (339 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (6 970.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 970.48 USD (114)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
3.19
Alış işlemleri:
188 (87.85%)
Satış işlemleri:
26 (12.15%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
38.96 USD
Ortalama kâr:
74.20 USD
Ortalama zarar:
-428.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 342.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 614.90 USD (3)
Aylık büyüme:
17.52%
Yıllık tahmin:
212.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 614.90 USD (72.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.51% (2 614.90 USD)
Varlığa göre:
26.20% (1 662.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|XNGUSD_o
|3
|XAGUSD
|3
|XAGUSD_o
|2
|LTCUSD
|2
|XAUUSD_o
|2
|XNGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.3K
|XNGUSD_o
|11
|XAGUSD
|54
|XAGUSD_o
|9
|LTCUSD
|1
|XAUUSD_o
|5
|XNGUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|597K
|XNGUSD_o
|116
|XAGUSD
|1.1K
|XAGUSD_o
|178
|LTCUSD
|96
|XAUUSD_o
|560
|XNGUSD
|31
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 766.03 USD
En kötü işlem: -1 396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 114
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6 970.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 342.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 347%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
92
0%
214
92%
100%
2.29
38.96
USD
USD
67%
1:500