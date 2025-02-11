- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
199 (92.99%)
Loss Trade:
15 (7.01%)
Best Trade:
1 766.03 USD
Worst Trade:
-1 395.80 USD
Profitto lordo:
14 765.34 USD (937 908 pips)
Perdita lorda:
-6 427.58 USD (339 344 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (6 970.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 970.48 USD (114)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
3.19
Long Trade:
188 (87.85%)
Short Trade:
26 (12.15%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
38.96 USD
Profitto medio:
74.20 USD
Perdita media:
-428.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 342.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 614.90 USD (3)
Crescita mensile:
17.52%
Previsione annuale:
212.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 614.90 USD (72.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.51% (2 614.90 USD)
Per equità:
26.20% (1 662.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|XNGUSD_o
|3
|XAGUSD
|3
|XAGUSD_o
|2
|LTCUSD
|2
|XAUUSD_o
|2
|XNGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.3K
|XNGUSD_o
|11
|XAGUSD
|54
|XAGUSD_o
|9
|LTCUSD
|1
|XAUUSD_o
|5
|XNGUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|597K
|XNGUSD_o
|116
|XAGUSD
|1.1K
|XAGUSD_o
|178
|LTCUSD
|96
|XAUUSD_o
|560
|XNGUSD
|31
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 766.03 USD
Worst Trade: -1 396 USD
Vincite massime consecutive: 114
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6 970.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1 342.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
|
Xlence-Real13
|8.69 × 13
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.
