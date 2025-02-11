SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Capital 4
Shubhradeb Singha Roy

Capital 4

Shubhradeb Singha Roy
0 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 1 334%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
212
Bénéfice trades:
197 (92.92%)
Perte trades:
15 (7.08%)
Meilleure transaction:
1 766.03 USD
Pire transaction:
-1 395.80 USD
Bénéfice brut:
14 685.05 USD (929 869 pips)
Perte brute:
-6 427.58 USD (339 344 pips)
Gains consécutifs maximales:
112 (6 890.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 890.19 USD (112)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.41%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
19 jours
Facteur de récupération:
3.16
Longs trades:
186 (87.74%)
Courts trades:
26 (12.26%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
38.95 USD
Bénéfice moyen:
74.54 USD
Perte moyenne:
-428.51 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 342.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 614.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
16.46%
Prévision annuelle:
199.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 614.90 USD (72.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.51% (2 614.90 USD)
Par fonds propres:
26.20% (1 662.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 199
XNGUSD_o 3
XAGUSD 3
XAGUSD_o 2
LTCUSD 2
XAUUSD_o 2
XNGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8.2K
XNGUSD_o 11
XAGUSD 54
XAGUSD_o 9
LTCUSD 1
XAUUSD_o 5
XNGUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 588K
XNGUSD_o 116
XAGUSD 1.1K
XAGUSD_o 178
LTCUSD 96
XAUUSD_o 560
XNGUSD 31
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 766.03 USD
Pire transaction: -1 396 USD
Gains consécutifs maximales: 112
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +6 890.19 USD
Perte consécutive maximale: -1 342.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.


Aucun avis
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 19:20
Share of trading days is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Trading operations on the account were performed for only 88 days. This comprises 15.91% of days out of the 553 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 02:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 08:19
Share of trading days is too low
2025.06.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 07:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.03 01:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 19:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.30 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 07:34
Trading operations on the account were performed for only 81 days. This comprises 15.73% of days out of the 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 11:10
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 02:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Capital 4
30 USD par mois
1 334%
0
0
USD
8.8K
USD
91
0%
212
92%
100%
2.28
38.95
USD
67%
1:500
