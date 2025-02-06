SinyallerBölümler
Groupe Perdigau Investissements

AP

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 935
Kârla kapanan işlemler:
1 640 (84.75%)
Zararla kapanan işlemler:
295 (15.25%)
En iyi işlem:
114.63 EUR
En kötü işlem:
-297.16 EUR
Brüt kâr:
2 162.21 EUR (102 187 pips)
Brüt zarar:
-2 538.19 EUR (140 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (35.10 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
155.00 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.49%
Maks. mevduat yükü:
3.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
1 069 (55.25%)
Satış işlemleri:
866 (44.75%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.19 EUR
Ortalama kâr:
1.32 EUR
Ortalama zarar:
-8.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-295.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-297.16 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.85%
Yıllık tahmin:
21.60%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
602.66 EUR
Maksimum:
925.27 EUR (36.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.59% (925.27 EUR)
Varlığa göre:
25.33% (1 036.65 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 1012
GBPUSD+ 431
USDCHF+ 250
USDJPY+ 108
XAUUSD+ 70
AUDNZD+ 28
AUDCAD+ 23
NZDCAD+ 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 294
GBPUSD+ 156
USDCHF+ -1K
USDJPY+ 1
XAUUSD+ 80
AUDNZD+ 16
AUDCAD+ 22
NZDCAD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 20K
GBPUSD+ 5K
USDCHF+ -71K
USDJPY+ -47
XAUUSD+ 5.5K
AUDNZD+ 1.5K
AUDCAD+ 905
NZDCAD+ 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.63 EUR
En kötü işlem: -297 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.10 EUR
Maksimum ardışık zarar: -295.81 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.