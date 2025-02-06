SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AP
Groupe Perdigau Investissements

AP

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
VantageInternational-Live 8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 934
Bénéfice trades:
1 639 (84.74%)
Perte trades:
295 (15.25%)
Meilleure transaction:
114.63 EUR
Pire transaction:
-297.16 EUR
Bénéfice brut:
2 161.73 EUR (102 100 pips)
Perte brute:
-2 538.19 EUR (140 047 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (35.10 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
155.00 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.49%
Charge de dépôt maximale:
3.62%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
1 068 (55.22%)
Courts trades:
866 (44.78%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.19 EUR
Bénéfice moyen:
1.32 EUR
Perte moyenne:
-8.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-295.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-297.16 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.77%
Prévision annuelle:
21.59%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
602.66 EUR
Maximal:
925.27 EUR (36.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.59% (925.27 EUR)
Par fonds propres:
25.33% (1 036.65 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 1012
GBPUSD+ 431
USDCHF+ 250
USDJPY+ 108
XAUUSD+ 70
AUDNZD+ 28
AUDCAD+ 23
NZDCAD+ 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 294
GBPUSD+ 156
USDCHF+ -1K
USDJPY+ 1
XAUUSD+ 80
AUDNZD+ 16
AUDCAD+ 22
NZDCAD+ 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 20K
GBPUSD+ 5K
USDCHF+ -71K
USDJPY+ -47
XAUUSD+ 5.5K
AUDNZD+ 1.5K
AUDCAD+ 905
NZDCAD+ 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +114.63 EUR
Pire transaction: -297 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +35.10 EUR
Perte consécutive maximale: -295.81 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AP
30 USD par mois
-8%
0
0
USD
4K
EUR
34
88%
1 934
84%
99%
0.85
-0.19
EUR
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.