Groupe Perdigau Investissements

AP

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 935
Profit Trade:
1 640 (84.75%)
Loss Trade:
295 (15.25%)
Best Trade:
114.63 EUR
Worst Trade:
-297.16 EUR
Profitto lordo:
2 162.21 EUR (102 187 pips)
Perdita lorda:
-2 538.19 EUR (140 047 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (35.10 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
155.00 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.49%
Massimo carico di deposito:
3.62%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
1 069 (55.25%)
Short Trade:
866 (44.75%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.19 EUR
Profitto medio:
1.32 EUR
Perdita media:
-8.60 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-295.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-297.16 EUR (1)
Crescita mensile:
1.78%
Previsione annuale:
21.60%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
602.66 EUR
Massimale:
925.27 EUR (36.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.59% (925.27 EUR)
Per equità:
25.33% (1 036.65 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 1012
GBPUSD+ 431
USDCHF+ 250
USDJPY+ 108
XAUUSD+ 70
AUDNZD+ 28
AUDCAD+ 23
NZDCAD+ 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 294
GBPUSD+ 156
USDCHF+ -1K
USDJPY+ 1
XAUUSD+ 80
AUDNZD+ 16
AUDCAD+ 22
NZDCAD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 20K
GBPUSD+ 5K
USDCHF+ -71K
USDJPY+ -47
XAUUSD+ 5.5K
AUDNZD+ 1.5K
AUDCAD+ 905
NZDCAD+ 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +114.63 EUR
Worst Trade: -297 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.10 EUR
Massima perdita consecutiva: -295.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

