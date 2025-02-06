- Büyüme
İşlemler:
200
Kârla kapanan işlemler:
177 (88.50%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (11.50%)
En iyi işlem:
126.00 USD
En kötü işlem:
-97.04 USD
Brüt kâr:
998.50 USD (64 652 pips)
Brüt zarar:
-414.90 USD (40 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (111.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.23 USD (17)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
52.90%
Maks. mevduat yükü:
8.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.48
Alış işlemleri:
35 (17.50%)
Satış işlemleri:
165 (82.50%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
2.92 USD
Ortalama kâr:
5.64 USD
Ortalama zarar:
-18.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-38.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.59 USD (2)
Aylık büyüme:
4.17%
Yıllık tahmin:
50.59%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
167.59 USD (18.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.36% (167.59 USD)
Varlığa göre:
77.81% (1 041.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|163
|EURCAD
|28
|AUDUSD
|8
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|522
|EURCAD
|44
|AUDUSD
|18
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|24K
|EURCAD
|-1K
|AUDUSD
|1K
|AUDNZD
|46
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.00 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +111.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a Low-risk trading position, and expected return of 5% per month. This account is now trading AUDUSD,AUDNZD,EURCAD.
