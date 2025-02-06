SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tristan001
Chi Tong Lei

Tristan001

Chi Tong Lei
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 100%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
200
Kârla kapanan işlemler:
177 (88.50%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (11.50%)
En iyi işlem:
126.00 USD
En kötü işlem:
-97.04 USD
Brüt kâr:
998.50 USD (64 652 pips)
Brüt zarar:
-414.90 USD (40 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (111.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.23 USD (17)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
52.90%
Maks. mevduat yükü:
8.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.48
Alış işlemleri:
35 (17.50%)
Satış işlemleri:
165 (82.50%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
2.92 USD
Ortalama kâr:
5.64 USD
Ortalama zarar:
-18.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-38.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.59 USD (2)
Aylık büyüme:
4.17%
Yıllık tahmin:
50.59%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
167.59 USD (18.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.36% (167.59 USD)
Varlığa göre:
77.81% (1 041.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 163
EURCAD 28
AUDUSD 8
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 522
EURCAD 44
AUDUSD 18
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 24K
EURCAD -1K
AUDUSD 1K
AUDNZD 46
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.00 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +111.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge04
3.33 × 3
RoboForex-Pro-2
4.50 × 4
This is a Low-risk trading position, and expected return of 5% per month. This account is now trading  AUDUSD,AUDNZD,EURCAD.
İnceleme yok
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
