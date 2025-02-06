SignauxSections
Chi Tong Lei

Tristan001

Chi Tong Lei
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 99%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
199
Bénéfice trades:
176 (88.44%)
Perte trades:
23 (11.56%)
Meilleure transaction:
126.00 USD
Pire transaction:
-97.04 USD
Bénéfice brut:
996.03 USD (64 406 pips)
Perte brute:
-414.90 USD (40 943 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (111.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
211.23 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
52.90%
Charge de dépôt maximale:
8.69%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
3.47
Longs trades:
35 (17.59%)
Courts trades:
164 (82.41%)
Facteur de profit:
2.40
Rendement attendu:
2.92 USD
Bénéfice moyen:
5.66 USD
Perte moyenne:
-18.04 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-38.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-167.59 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.65%
Prévision annuelle:
68.53%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
167.59 USD (18.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.36% (167.59 USD)
Par fonds propres:
77.81% (1 041.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 162
EURCAD 28
AUDUSD 8
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 519
EURCAD 44
AUDUSD 18
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 23K
EURCAD -1K
AUDUSD 1K
AUDNZD 46
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.00 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +111.92 USD
Perte consécutive maximale: -38.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge04
3.33 × 3
RoboForex-Pro-2
4.50 × 4
This is a Low-risk trading position, and expected return of 5% per month. This account is now trading  AUDUSD,AUDNZD,EURCAD.
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
