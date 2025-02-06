SegnaliSezioni
Chi Tong Lei

Tristan001

Chi Tong Lei
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 100%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
177 (88.50%)
Loss Trade:
23 (11.50%)
Best Trade:
126.00 USD
Worst Trade:
-97.04 USD
Profitto lordo:
998.50 USD (64 652 pips)
Perdita lorda:
-414.90 USD (40 943 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (111.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.23 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
52.90%
Massimo carico di deposito:
8.69%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
35 (17.50%)
Short Trade:
165 (82.50%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
2.92 USD
Profitto medio:
5.64 USD
Perdita media:
-18.04 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-38.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.59 USD (2)
Crescita mensile:
4.17%
Previsione annuale:
50.59%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
167.59 USD (18.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.36% (167.59 USD)
Per equità:
77.81% (1 041.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 163
EURCAD 28
AUDUSD 8
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 522
EURCAD 44
AUDUSD 18
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 24K
EURCAD -1K
AUDUSD 1K
AUDNZD 46
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.00 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +111.92 USD
Massima perdita consecutiva: -38.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge04
3.33 × 3
RoboForex-Pro-2
4.50 × 4
This is a Low-risk trading position, and expected return of 5% per month. This account is now trading  AUDUSD,AUDNZD,EURCAD.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
