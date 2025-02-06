- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
177 (88.50%)
Loss Trade:
23 (11.50%)
Best Trade:
126.00 USD
Worst Trade:
-97.04 USD
Profitto lordo:
998.50 USD (64 652 pips)
Perdita lorda:
-414.90 USD (40 943 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (111.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.23 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
52.90%
Massimo carico di deposito:
8.69%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
35 (17.50%)
Short Trade:
165 (82.50%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
2.92 USD
Profitto medio:
5.64 USD
Perdita media:
-18.04 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-38.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.59 USD (2)
Crescita mensile:
4.17%
Previsione annuale:
50.59%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
167.59 USD (18.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.36% (167.59 USD)
Per equità:
77.81% (1 041.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|163
|EURCAD
|28
|AUDUSD
|8
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|522
|EURCAD
|44
|AUDUSD
|18
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|24K
|EURCAD
|-1K
|AUDUSD
|1K
|AUDNZD
|46
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.00 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +111.92 USD
Massima perdita consecutiva: -38.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|3.33 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|4.50 × 4
This is a Low-risk trading position, and expected return of 5% per month. This account is now trading AUDUSD,AUDNZD,EURCAD.
