- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 662
Kârla kapanan işlemler:
2 060 (77.38%)
Zararla kapanan işlemler:
602 (22.61%)
En iyi işlem:
399.23 USD
En kötü işlem:
-339.63 USD
Brüt kâr:
10 526.95 USD (3 114 436 pips)
Brüt zarar:
-10 697.57 USD (3 486 921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
107 (362.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
465.87 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
77.89%
Maks. mevduat yükü:
3.76%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
1 300 (48.84%)
Satış işlemleri:
1 362 (51.16%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
5.11 USD
Ortalama zarar:
-17.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-772.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-997.79 USD (7)
Aylık büyüme:
1.97%
Yıllık tahmin:
23.84%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 592.07 USD
Maksimum:
2 161.97 USD (122.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.60% (2 162.81 USD)
Varlığa göre:
15.66% (1 521.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|965
|XAUUSD
|796
|AUDCAD
|198
|NZDCAD
|179
|AUDNZD
|171
|EURUSD
|167
|BTCUSD
|120
|USDCAD
|36
|AUDUSD
|29
|US500
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-234
|XAUUSD
|-817
|AUDCAD
|146
|NZDCAD
|145
|AUDNZD
|-129
|EURUSD
|898
|BTCUSD
|-39
|USDCAD
|-230
|AUDUSD
|142
|US500
|-50
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-32K
|AUDCAD
|8.3K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|-3.6K
|EURUSD
|4K
|BTCUSD
|-366K
|USDCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|8.2K
|US500
|-5K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +399.23 USD
En kötü işlem: -340 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +362.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -772.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5676
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.01 × 952
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 30
|
easyMarkets-Live
|1.25 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
161
95%
2 662
77%
78%
0.98
-0.06
USD
USD
28%
1:500