Henry Budi Kusuma

TCFX Dark Phoenix

Henry Budi Kusuma
0 inceleme
Güvenilirlik
161 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 662
Kârla kapanan işlemler:
2 060 (77.38%)
Zararla kapanan işlemler:
602 (22.61%)
En iyi işlem:
399.23 USD
En kötü işlem:
-339.63 USD
Brüt kâr:
10 526.95 USD (3 114 436 pips)
Brüt zarar:
-10 697.57 USD (3 486 921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
107 (362.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
465.87 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
77.89%
Maks. mevduat yükü:
3.76%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
1 300 (48.84%)
Satış işlemleri:
1 362 (51.16%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
5.11 USD
Ortalama zarar:
-17.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-772.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-997.79 USD (7)
Aylık büyüme:
1.97%
Yıllık tahmin:
23.84%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 592.07 USD
Maksimum:
2 161.97 USD (122.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.60% (2 162.81 USD)
Varlığa göre:
15.66% (1 521.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 965
XAUUSD 796
AUDCAD 198
NZDCAD 179
AUDNZD 171
EURUSD 167
BTCUSD 120
USDCAD 36
AUDUSD 29
US500 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -234
XAUUSD -817
AUDCAD 146
NZDCAD 145
AUDNZD -129
EURUSD 898
BTCUSD -39
USDCAD -230
AUDUSD 142
US500 -50
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.1K
XAUUSD -32K
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 14K
AUDNZD -3.6K
EURUSD 4K
BTCUSD -366K
USDCAD -1.6K
AUDUSD 8.2K
US500 -5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +399.23 USD
En kötü işlem: -340 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +362.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -772.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.17 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 952
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 30
easyMarkets-Live
1.25 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TCFX Dark Phoenix
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
9.9K
USD
161
95%
2 662
77%
78%
0.98
-0.06
USD
28%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.