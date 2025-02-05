SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TCFX Dark Phoenix
Henry Budi Kusuma

TCFX Dark Phoenix

Henry Budi Kusuma
0 recensioni
Affidabilità
161 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 662
Profit Trade:
2 060 (77.38%)
Loss Trade:
602 (22.61%)
Best Trade:
399.23 USD
Worst Trade:
-339.63 USD
Profitto lordo:
10 526.95 USD (3 114 436 pips)
Perdita lorda:
-10 697.57 USD (3 486 921 pips)
Vincite massime consecutive:
107 (362.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
465.87 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
77.89%
Massimo carico di deposito:
3.76%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
1 300 (48.84%)
Short Trade:
1 362 (51.16%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-17.77 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-772.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-997.79 USD (7)
Crescita mensile:
1.95%
Previsione annuale:
23.84%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 592.07 USD
Massimale:
2 161.97 USD (122.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.60% (2 162.81 USD)
Per equità:
15.66% (1 521.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 965
XAUUSD 796
AUDCAD 198
NZDCAD 179
AUDNZD 171
EURUSD 167
BTCUSD 120
USDCAD 36
AUDUSD 29
US500 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -234
XAUUSD -817
AUDCAD 146
NZDCAD 145
AUDNZD -129
EURUSD 898
BTCUSD -39
USDCAD -230
AUDUSD 142
US500 -50
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.1K
XAUUSD -32K
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 14K
AUDNZD -3.6K
EURUSD 4K
BTCUSD -366K
USDCAD -1.6K
AUDUSD 8.2K
US500 -5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +399.23 USD
Worst Trade: -340 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +362.29 USD
Massima perdita consecutiva: -772.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.17 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 952
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 30
easyMarkets-Live
1.25 × 4
142 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1097 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1094 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1069 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1069 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 15:47
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TCFX Dark Phoenix
30USD al mese
1%
0
0
USD
9.9K
USD
161
95%
2 662
77%
78%
0.98
-0.06
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.