Henry Budi Kusuma

TCFX Dark Phoenix

Henry Budi Kusuma
0 avis
Fiabilité
161 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 659
Bénéfice trades:
2 057 (77.35%)
Perte trades:
602 (22.64%)
Meilleure transaction:
399.23 USD
Pire transaction:
-339.63 USD
Bénéfice brut:
10 520.70 USD (3 113 801 pips)
Perte brute:
-10 697.27 USD (3 486 921 pips)
Gains consécutifs maximales:
107 (362.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
465.87 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
77.89%
Charge de dépôt maximale:
3.76%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
1 297 (48.78%)
Courts trades:
1 362 (51.22%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
5.11 USD
Perte moyenne:
-17.77 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-772.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-997.79 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.90%
Prévision annuelle:
20.12%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 592.07 USD
Maximal:
2 161.97 USD (122.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.60% (2 162.81 USD)
Par fonds propres:
15.66% (1 521.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 965
XAUUSD 793
AUDCAD 198
NZDCAD 179
AUDNZD 171
EURUSD 167
BTCUSD 120
USDCAD 36
AUDUSD 29
US500 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -234
XAUUSD -823
AUDCAD 146
NZDCAD 145
AUDNZD -129
EURUSD 898
BTCUSD -39
USDCAD -230
AUDUSD 142
US500 -50
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.1K
XAUUSD -33K
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 14K
AUDNZD -3.6K
EURUSD 4K
BTCUSD -366K
USDCAD -1.6K
AUDUSD 8.2K
US500 -5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +399.23 USD
Pire transaction: -340 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +362.29 USD
Perte consécutive maximale: -772.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.17 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 952
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 30
easyMarkets-Live
1.25 × 4
142 plus...
Aucun avis
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1097 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1094 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1069 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1069 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 15:47
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.