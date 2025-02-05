- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
556
Kârla kapanan işlemler:
393 (70.68%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (29.32%)
En iyi işlem:
224.25 USD
En kötü işlem:
-248.81 USD
Brüt kâr:
2 339.81 USD (105 699 pips)
Brüt zarar:
-2 274.74 USD (110 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (115.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
272 (48.92%)
Satış işlemleri:
284 (51.08%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
5.95 USD
Ortalama zarar:
-13.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-56.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.02 USD (2)
Aylık büyüme:
0.80%
Yıllık tahmin:
9.73%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.83 USD
Maksimum:
590.85 USD (10.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.96% (590.85 USD)
Varlığa göre:
31.49% (1 606.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|AUDNZD
|122
|NZDCAD
|115
|AUDCAD
|45
|archived
|29
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|-201
|NZDCAD
|-130
|AUDCAD
|-30
|archived
|412
|GBPUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|875
|AUDNZD
|2K
|NZDCAD
|-8.6K
|AUDCAD
|1.2K
|archived
|0
|GBPUSD
|67
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +224.25 USD
En kötü işlem: -249 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +115.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 27
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
34
94%
556
70%
100%
1.02
0.12
USD
USD
31%
1:500