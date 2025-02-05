SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / God Speed
Dany Wardiyanto

God Speed

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
556
Kârla kapanan işlemler:
393 (70.68%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (29.32%)
En iyi işlem:
224.25 USD
En kötü işlem:
-248.81 USD
Brüt kâr:
2 339.81 USD (105 699 pips)
Brüt zarar:
-2 274.74 USD (110 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (115.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
272 (48.92%)
Satış işlemleri:
284 (51.08%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
5.95 USD
Ortalama zarar:
-13.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-56.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.02 USD (2)
Aylık büyüme:
0.80%
Yıllık tahmin:
9.73%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.83 USD
Maksimum:
590.85 USD (10.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.96% (590.85 USD)
Varlığa göre:
31.49% (1 606.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 243
AUDNZD 122
NZDCAD 115
AUDCAD 45
archived 29
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9
AUDNZD -201
NZDCAD -130
AUDCAD -30
archived 412
GBPUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 875
AUDNZD 2K
NZDCAD -8.6K
AUDCAD 1.2K
archived 0
GBPUSD 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +224.25 USD
En kötü işlem: -249 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +115.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 8
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 4
Exness-Real4
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 27
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
SuperForex-Real
0.00 × 18
Axi-US02-Live
0.00 × 3
PureMarket-Demo
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
TPGlobal-Live
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
338 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.12 00:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
Share of trading days is too low
2025.08.28 16:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 06:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 15:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.19 15:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 15:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 16:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
