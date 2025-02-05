SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / God Speed
Dany Wardiyanto

God Speed

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
556
Profit Trade:
393 (70.68%)
Loss Trade:
163 (29.32%)
Best Trade:
224.25 USD
Worst Trade:
-248.81 USD
Profitto lordo:
2 339.81 USD (105 699 pips)
Perdita lorda:
-2 274.74 USD (110 169 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (115.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.29%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
272 (48.92%)
Short Trade:
284 (51.08%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
5.95 USD
Perdita media:
-13.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-56.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.02 USD (2)
Crescita mensile:
1.49%
Previsione annuale:
18.69%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
235.83 USD
Massimale:
590.85 USD (10.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.96% (590.85 USD)
Per equità:
31.49% (1 606.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 243
AUDNZD 122
NZDCAD 115
AUDCAD 45
archived 29
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9
AUDNZD -201
NZDCAD -130
AUDCAD -30
archived 412
GBPUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 875
AUDNZD 2K
NZDCAD -8.6K
AUDCAD 1.2K
archived 0
GBPUSD 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +224.25 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +115.31 USD
Massima perdita consecutiva: -56.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 8
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 4
Exness-Real4
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 27
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
SuperForex-Real
0.00 × 18
Axi-US02-Live
0.00 × 3
PureMarket-Demo
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
TPGlobal-Live
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.12 00:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
Share of trading days is too low
2025.08.28 16:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 06:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 15:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.19 15:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 15:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 16:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
God Speed
30USD al mese
1%
0
0
USD
5.1K
USD
34
94%
556
70%
100%
1.02
0.12
USD
31%
1:500
Copia

