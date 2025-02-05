- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
556
Profit Trade:
393 (70.68%)
Loss Trade:
163 (29.32%)
Best Trade:
224.25 USD
Worst Trade:
-248.81 USD
Profitto lordo:
2 339.81 USD (105 699 pips)
Perdita lorda:
-2 274.74 USD (110 169 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (115.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.29%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
272 (48.92%)
Short Trade:
284 (51.08%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
5.95 USD
Perdita media:
-13.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-56.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.02 USD (2)
Crescita mensile:
1.49%
Previsione annuale:
18.69%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
235.83 USD
Massimale:
590.85 USD (10.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.96% (590.85 USD)
Per equità:
31.49% (1 606.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|AUDNZD
|122
|NZDCAD
|115
|AUDCAD
|45
|archived
|29
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|-201
|NZDCAD
|-130
|AUDCAD
|-30
|archived
|412
|GBPUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|875
|AUDNZD
|2K
|NZDCAD
|-8.6K
|AUDCAD
|1.2K
|archived
|0
|GBPUSD
|67
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +224.25 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +115.31 USD
Massima perdita consecutiva: -56.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 27
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
