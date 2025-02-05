SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / God Speed
Dany Wardiyanto

God Speed

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
556
Bénéfice trades:
393 (70.68%)
Perte trades:
163 (29.32%)
Meilleure transaction:
224.25 USD
Pire transaction:
-248.81 USD
Bénéfice brut:
2 339.81 USD (105 699 pips)
Perte brute:
-2 274.74 USD (110 169 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (115.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
461.59 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.29%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
272 (48.92%)
Courts trades:
284 (51.08%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
5.95 USD
Perte moyenne:
-13.96 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-56.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-402.02 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.16%
Prévision annuelle:
24.80%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
235.83 USD
Maximal:
590.85 USD (10.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.96% (590.85 USD)
Par fonds propres:
31.49% (1 606.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 243
AUDNZD 122
NZDCAD 115
AUDCAD 45
archived 29
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9
AUDNZD -201
NZDCAD -130
AUDCAD -30
archived 412
GBPUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 875
AUDNZD 2K
NZDCAD -8.6K
AUDCAD 1.2K
archived 0
GBPUSD 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +224.25 USD
Pire transaction: -249 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +115.31 USD
Perte consécutive maximale: -56.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 8
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 4
Exness-Real4
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 27
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
SuperForex-Real
0.00 × 18
Axi-US02-Live
0.00 × 3
PureMarket-Demo
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
TPGlobal-Live
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
338 plus...
Aucun avis
2025.09.12 00:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
Share of trading days is too low
2025.08.28 16:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.07.07 13:21
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 06:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 15:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.19 15:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 15:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 16:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
