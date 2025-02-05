SinyallerBölümler
Romain Roger Rolland Paul Mousson

ECA63

Romain Roger Rolland Paul Mousson
0 inceleme
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -25%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 158
Kârla kapanan işlemler:
950 (82.03%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (17.96%)
En iyi işlem:
496.79 EUR
En kötü işlem:
-2 227.05 EUR
Brüt kâr:
18 655.69 EUR (149 478 pips)
Brüt zarar:
-18 804.30 EUR (205 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (353.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 316.44 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
23.11%
Maks. mevduat yükü:
48.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
647 (55.87%)
Satış işlemleri:
511 (44.13%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.13 EUR
Ortalama kâr:
19.64 EUR
Ortalama zarar:
-90.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-6 441.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6 441.15 EUR (15)
Aylık büyüme:
20.82%
Yıllık tahmin:
252.15%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
338.02 EUR
Maksimum:
7 984.78 EUR (91.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.51% (7 984.27 EUR)
Varlığa göre:
48.38% (1 087.91 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 564
EURUSD.i 448
NZDCAD.i 51
AUDNZD.i 39
AUDCAD.i 31
GBPUSD.i 24
USDJPY.i 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 4.4K
EURUSD.i -943
NZDCAD.i 309
AUDNZD.i -1K
AUDCAD.i -2.9K
GBPUSD.i 3
USDJPY.i 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i -32K
EURUSD.i -17K
NZDCAD.i 3.5K
AUDNZD.i -3.4K
AUDCAD.i -7.3K
GBPUSD.i 408
USDJPY.i 54
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 19:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 400 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 322 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.08 04:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
