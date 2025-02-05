SignauxSections
Romain Roger Rolland Paul Mousson

ECA63

Romain Roger Rolland Paul Mousson
0 avis
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2024 -25%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 158
Bénéfice trades:
950 (82.03%)
Perte trades:
208 (17.96%)
Meilleure transaction:
496.79 EUR
Pire transaction:
-2 227.05 EUR
Bénéfice brut:
18 655.69 EUR (149 478 pips)
Perte brute:
-18 804.30 EUR (205 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (353.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 316.44 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
23.11%
Charge de dépôt maximale:
48.31%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
647 (55.87%)
Courts trades:
511 (44.13%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.13 EUR
Bénéfice moyen:
19.64 EUR
Perte moyenne:
-90.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-6 441.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-6 441.15 EUR (15)
Croissance mensuelle:
3.83%
Prévision annuelle:
46.59%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
338.02 EUR
Maximal:
7 984.78 EUR (91.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.51% (7 984.27 EUR)
Par fonds propres:
48.38% (1 087.91 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.i 564
EURUSD.i 448
NZDCAD.i 51
AUDNZD.i 39
AUDCAD.i 31
GBPUSD.i 24
USDJPY.i 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.i 4.4K
EURUSD.i -943
NZDCAD.i 309
AUDNZD.i -1K
AUDCAD.i -2.9K
GBPUSD.i 3
USDJPY.i 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.i -32K
EURUSD.i -17K
NZDCAD.i 3.5K
AUDNZD.i -3.4K
AUDCAD.i -7.3K
GBPUSD.i 408
USDJPY.i 54
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +496.79 EUR
Pire transaction: -2 227 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +353.71 EUR
Perte consécutive maximale: -6 441.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 19:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 400 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 322 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.08 04:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
