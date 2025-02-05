- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 158
Profit Trade:
950 (82.03%)
Loss Trade:
208 (17.96%)
Best Trade:
496.79 EUR
Worst Trade:
-2 227.05 EUR
Profitto lordo:
18 655.69 EUR (149 478 pips)
Perdita lorda:
-18 804.30 EUR (205 320 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (353.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 316.44 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
23.11%
Massimo carico di deposito:
48.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
647 (55.87%)
Short Trade:
511 (44.13%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.13 EUR
Profitto medio:
19.64 EUR
Perdita media:
-90.41 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-6 441.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6 441.15 EUR (15)
Crescita mensile:
20.78%
Previsione annuale:
252.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
338.02 EUR
Massimale:
7 984.78 EUR (91.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.51% (7 984.27 EUR)
Per equità:
48.38% (1 087.91 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|564
|EURUSD.i
|448
|NZDCAD.i
|51
|AUDNZD.i
|39
|AUDCAD.i
|31
|GBPUSD.i
|24
|USDJPY.i
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|4.4K
|EURUSD.i
|-943
|NZDCAD.i
|309
|AUDNZD.i
|-1K
|AUDCAD.i
|-2.9K
|GBPUSD.i
|3
|USDJPY.i
|3
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|-32K
|EURUSD.i
|-17K
|NZDCAD.i
|3.5K
|AUDNZD.i
|-3.4K
|AUDCAD.i
|-7.3K
|GBPUSD.i
|408
|USDJPY.i
|54
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +496.79 EUR
Worst Trade: -2 227 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +353.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -6 441.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
-25%
0
0
USD
USD
851
EUR
EUR
63
99%
1 158
82%
23%
0.99
-0.13
EUR
EUR
88%
1:500