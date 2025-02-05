SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ECA63
Romain Roger Rolland Paul Mousson

ECA63

Romain Roger Rolland Paul Mousson
0 recensioni
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2024 -25%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 158
Profit Trade:
950 (82.03%)
Loss Trade:
208 (17.96%)
Best Trade:
496.79 EUR
Worst Trade:
-2 227.05 EUR
Profitto lordo:
18 655.69 EUR (149 478 pips)
Perdita lorda:
-18 804.30 EUR (205 320 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (353.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 316.44 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
23.11%
Massimo carico di deposito:
48.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
647 (55.87%)
Short Trade:
511 (44.13%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.13 EUR
Profitto medio:
19.64 EUR
Perdita media:
-90.41 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-6 441.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6 441.15 EUR (15)
Crescita mensile:
20.78%
Previsione annuale:
252.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
338.02 EUR
Massimale:
7 984.78 EUR (91.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.51% (7 984.27 EUR)
Per equità:
48.38% (1 087.91 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 564
EURUSD.i 448
NZDCAD.i 51
AUDNZD.i 39
AUDCAD.i 31
GBPUSD.i 24
USDJPY.i 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 4.4K
EURUSD.i -943
NZDCAD.i 309
AUDNZD.i -1K
AUDCAD.i -2.9K
GBPUSD.i 3
USDJPY.i 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i -32K
EURUSD.i -17K
NZDCAD.i 3.5K
AUDNZD.i -3.4K
AUDCAD.i -7.3K
GBPUSD.i 408
USDJPY.i 54
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +496.79 EUR
Worst Trade: -2 227 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +353.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -6 441.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 19:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 400 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 14:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 322 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.08 04:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ECA63
60USD al mese
-25%
0
0
USD
851
EUR
63
99%
1 158
82%
23%
0.99
-0.13
EUR
88%
1:500
