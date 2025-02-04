SinyallerBölümler
OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA TestOnly 03
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA TestOnly 03

Eko Pambudi Slamet
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
150 (57.47%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (42.53%)
En iyi işlem:
696.49 USD
En kötü işlem:
-854.08 USD
Brüt kâr:
1 503.90 USD (33 670 pips)
Brüt zarar:
-2 591.97 USD (28 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (58.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
715.54 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
50.27%
Maks. mevduat yükü:
103.73%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
149 (57.09%)
Satış işlemleri:
112 (42.91%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-4.17 USD
Ortalama kâr:
10.03 USD
Ortalama zarar:
-23.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-871.09 USD (2)
Aylık büyüme:
4.63%
Yıllık tahmin:
59.87%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 381.92 USD
Maksimum:
1 388.61 USD (452.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.26% (1 388.61 USD)
Varlığa göre:
43.16% (692.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 43
AUDNZD 35
archived 28
NZDCAD 20
EURCAD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
GBPUSD 9
EURNZD 9
USDJPY 9
USDCAD 8
EURUSD 8
CADJPY 7
AUDCHF 6
GBPCAD 5
EURJPY 5
USDSGD 5
XAUUSD 5
EURCHF 5
CHFJPY 4
EURGBP 4
NZDJPY 4
GBPNZD 4
CADCHF 3
USDCHF 2
NZDCHF 2
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 135
AUDNZD 49
archived -1.3K
NZDCAD 55
EURCAD -2
GBPJPY -4
AUDJPY 1
GBPUSD 14
EURNZD -2
USDJPY 0
USDCAD -11
EURUSD 1
CADJPY -1
AUDCHF -8
GBPCAD 5
EURJPY 2
USDSGD 0
XAUUSD -4
EURCHF -7
CHFJPY 4
EURGBP 1
NZDJPY -7
GBPNZD 1
CADCHF -10
USDCHF 4
NZDCHF -5
GBPAUD -1
GBPCHF 2
NZDUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.3K
AUDNZD -1.2K
archived 0
NZDCAD 2.6K
EURCAD -316
GBPJPY -604
AUDJPY 80
GBPUSD 1.4K
EURNZD -431
USDJPY -68
USDCAD -8
EURUSD 94
CADJPY -181
AUDCHF -720
GBPCAD 700
EURJPY 344
USDSGD -33
XAUUSD -430
EURCHF -655
CHFJPY 645
EURGBP 62
NZDJPY -1.1K
GBPNZD 105
CADCHF -873
USDCHF 343
NZDCHF -460
GBPAUD -82
GBPCHF 141
NZDUSD 224
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +696.49 USD
En kötü işlem: -854 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 26
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
FortFS-Real
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 22
Alpari-Standard2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 8
STForex-Live
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 124
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 36
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
Tickmill-Live02
0.18 × 131
ICMarkets-Live14
0.18 × 38
175 daha fazla...
For testing only, please don't subs.
İnceleme yok
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 20:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.07 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 05:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA TestOnly 03
Ayda 1000 USD
-70%
0
0
USD
1.5K
USD
49
89%
261
57%
50%
0.58
-4.17
USD
76%
1:500
