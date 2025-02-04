- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
150 (57.47%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (42.53%)
En iyi işlem:
696.49 USD
En kötü işlem:
-854.08 USD
Brüt kâr:
1 503.90 USD (33 670 pips)
Brüt zarar:
-2 591.97 USD (28 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (58.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
715.54 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
50.27%
Maks. mevduat yükü:
103.73%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
149 (57.09%)
Satış işlemleri:
112 (42.91%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-4.17 USD
Ortalama kâr:
10.03 USD
Ortalama zarar:
-23.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-871.09 USD (2)
Aylık büyüme:
4.63%
Yıllık tahmin:
59.87%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 381.92 USD
Maksimum:
1 388.61 USD (452.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.26% (1 388.61 USD)
Varlığa göre:
43.16% (692.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|AUDNZD
|35
|archived
|28
|NZDCAD
|20
|EURCAD
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|9
|GBPUSD
|9
|EURNZD
|9
|USDJPY
|9
|USDCAD
|8
|EURUSD
|8
|CADJPY
|7
|AUDCHF
|6
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|5
|USDSGD
|5
|XAUUSD
|5
|EURCHF
|5
|CHFJPY
|4
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|4
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|3
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|135
|AUDNZD
|49
|archived
|-1.3K
|NZDCAD
|55
|EURCAD
|-2
|GBPJPY
|-4
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|14
|EURNZD
|-2
|USDJPY
|0
|USDCAD
|-11
|EURUSD
|1
|CADJPY
|-1
|AUDCHF
|-8
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|2
|USDSGD
|0
|XAUUSD
|-4
|EURCHF
|-7
|CHFJPY
|4
|EURGBP
|1
|NZDJPY
|-7
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|-10
|USDCHF
|4
|NZDCHF
|-5
|GBPAUD
|-1
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|5.3K
|AUDNZD
|-1.2K
|archived
|0
|NZDCAD
|2.6K
|EURCAD
|-316
|GBPJPY
|-604
|AUDJPY
|80
|GBPUSD
|1.4K
|EURNZD
|-431
|USDJPY
|-68
|USDCAD
|-8
|EURUSD
|94
|CADJPY
|-181
|AUDCHF
|-720
|GBPCAD
|700
|EURJPY
|344
|USDSGD
|-33
|XAUUSD
|-430
|EURCHF
|-655
|CHFJPY
|645
|EURGBP
|62
|NZDJPY
|-1.1K
|GBPNZD
|105
|CADCHF
|-873
|USDCHF
|343
|NZDCHF
|-460
|GBPAUD
|-82
|GBPCHF
|141
|NZDUSD
|224
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +696.49 USD
En kötü işlem: -854 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 26
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 22
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 124
|
ICMarkets-Live02
|0.07 × 15
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 36
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
|
Tickmill-Live02
|0.18 × 131
|
ICMarkets-Live14
|0.18 × 38
