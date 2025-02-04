SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA TestOnly 03
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA TestOnly 03

Eko Pambudi Slamet
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 -70%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
261
Bénéfice trades:
150 (57.47%)
Perte trades:
111 (42.53%)
Meilleure transaction:
696.49 USD
Pire transaction:
-854.08 USD
Bénéfice brut:
1 503.90 USD (33 670 pips)
Perte brute:
-2 591.97 USD (28 850 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (58.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
715.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
50.27%
Charge de dépôt maximale:
103.73%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
149 (57.09%)
Courts trades:
112 (42.91%)
Facteur de profit:
0.58
Rendement attendu:
-4.17 USD
Bénéfice moyen:
10.03 USD
Perte moyenne:
-23.35 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-17.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-871.09 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.63%
Prévision annuelle:
59.87%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 381.92 USD
Maximal:
1 388.61 USD (452.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.26% (1 388.61 USD)
Par fonds propres:
43.16% (692.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 43
AUDNZD 35
archived 28
NZDCAD 20
EURCAD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
GBPUSD 9
EURNZD 9
USDJPY 9
USDCAD 8
EURUSD 8
CADJPY 7
AUDCHF 6
GBPCAD 5
EURJPY 5
USDSGD 5
XAUUSD 5
EURCHF 5
CHFJPY 4
EURGBP 4
NZDJPY 4
GBPNZD 4
CADCHF 3
USDCHF 2
NZDCHF 2
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 135
AUDNZD 49
archived -1.3K
NZDCAD 55
EURCAD -2
GBPJPY -4
AUDJPY 1
GBPUSD 14
EURNZD -2
USDJPY 0
USDCAD -11
EURUSD 1
CADJPY -1
AUDCHF -8
GBPCAD 5
EURJPY 2
USDSGD 0
XAUUSD -4
EURCHF -7
CHFJPY 4
EURGBP 1
NZDJPY -7
GBPNZD 1
CADCHF -10
USDCHF 4
NZDCHF -5
GBPAUD -1
GBPCHF 2
NZDUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.3K
AUDNZD -1.2K
archived 0
NZDCAD 2.6K
EURCAD -316
GBPJPY -604
AUDJPY 80
GBPUSD 1.4K
EURNZD -431
USDJPY -68
USDCAD -8
EURUSD 94
CADJPY -181
AUDCHF -720
GBPCAD 700
EURJPY 344
USDSGD -33
XAUUSD -430
EURCHF -655
CHFJPY 645
EURGBP 62
NZDJPY -1.1K
GBPNZD 105
CADCHF -873
USDCHF 343
NZDCHF -460
GBPAUD -82
GBPCHF 141
NZDUSD 224
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +696.49 USD
Pire transaction: -854 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +58.90 USD
Perte consécutive maximale: -17.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 26
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
FortFS-Real
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 22
Alpari-Standard2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 8
STForex-Live
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 124
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 36
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
Tickmill-Live02
0.18 × 131
ICMarkets-Live14
0.18 × 38
175 plus...
For testing only, please don't subs.
Aucun avis
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 20:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.07 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 05:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.