Eko Pambudi Slamet

OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA TestOnly 03

Eko Pambudi Slamet
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 -70%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
150 (57.47%)
Loss Trade:
111 (42.53%)
Best Trade:
696.49 USD
Worst Trade:
-854.08 USD
Profitto lordo:
1 503.90 USD (33 670 pips)
Perdita lorda:
-2 591.97 USD (28 850 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (58.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
715.54 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
50.27%
Massimo carico di deposito:
103.73%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
149 (57.09%)
Short Trade:
112 (42.91%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-4.17 USD
Profitto medio:
10.03 USD
Perdita media:
-23.35 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-871.09 USD (2)
Crescita mensile:
4.63%
Previsione annuale:
59.87%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 381.92 USD
Massimale:
1 388.61 USD (452.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.26% (1 388.61 USD)
Per equità:
43.16% (692.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 43
AUDNZD 35
archived 28
NZDCAD 20
EURCAD 10
GBPJPY 9
AUDJPY 9
GBPUSD 9
EURNZD 9
USDJPY 9
USDCAD 8
EURUSD 8
CADJPY 7
AUDCHF 6
GBPCAD 5
EURJPY 5
USDSGD 5
XAUUSD 5
EURCHF 5
CHFJPY 4
EURGBP 4
NZDJPY 4
GBPNZD 4
CADCHF 3
USDCHF 2
NZDCHF 2
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 135
AUDNZD 49
archived -1.3K
NZDCAD 55
EURCAD -2
GBPJPY -4
AUDJPY 1
GBPUSD 14
EURNZD -2
USDJPY 0
USDCAD -11
EURUSD 1
CADJPY -1
AUDCHF -8
GBPCAD 5
EURJPY 2
USDSGD 0
XAUUSD -4
EURCHF -7
CHFJPY 4
EURGBP 1
NZDJPY -7
GBPNZD 1
CADCHF -10
USDCHF 4
NZDCHF -5
GBPAUD -1
GBPCHF 2
NZDUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.3K
AUDNZD -1.2K
archived 0
NZDCAD 2.6K
EURCAD -316
GBPJPY -604
AUDJPY 80
GBPUSD 1.4K
EURNZD -431
USDJPY -68
USDCAD -8
EURUSD 94
CADJPY -181
AUDCHF -720
GBPCAD 700
EURJPY 344
USDSGD -33
XAUUSD -430
EURCHF -655
CHFJPY 645
EURGBP 62
NZDJPY -1.1K
GBPNZD 105
CADCHF -873
USDCHF 343
NZDCHF -460
GBPAUD -82
GBPCHF 141
NZDUSD 224
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +696.49 USD
Worst Trade: -854 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58.90 USD
Massima perdita consecutiva: -17.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 26
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
FortFS-Real
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 22
Alpari-Standard2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 8
STForex-Live
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 124
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 36
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
Tickmill-Live02
0.18 × 131
ICMarkets-Live14
0.18 × 38
175 più
For testing only, please don't subs.
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 20:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
2025.10.07 12:45
2025.10.06 07:38
2025.09.25 11:14
2025.09.18 07:53
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 05:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 12:24
2025.08.04 11:45
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.