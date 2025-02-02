SegnaliSezioni
Dmitrii Orlovskii

Pattern and level

Dmitrii Orlovskii
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 30%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
140 (63.34%)
Loss Trade:
81 (36.65%)
Best Trade:
173.74 USD
Worst Trade:
-183.11 USD
Profitto lordo:
6 626.09 USD (70 339 pips)
Perdita lorda:
-3 591.69 USD (37 523 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (745.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
745.00 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
82.25%
Massimo carico di deposito:
8.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.04
Long Trade:
144 (65.16%)
Short Trade:
77 (34.84%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
13.73 USD
Profitto medio:
47.33 USD
Perdita media:
-44.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-585.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-585.66 USD (6)
Crescita mensile:
4.04%
Previsione annuale:
49.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
202.35 USD
Massimale:
602.51 USD (4.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (602.51 USD)
Per equità:
27.77% (3 220.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.fx 88
EURUSD.fx 59
USDCAD.fx 50
XAUUSD.m 19
EURJPY.fx 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.fx 1.1K
EURUSD.fx 632
USDCAD.fx 1.2K
XAUUSD.m 265
EURJPY.fx -202
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.fx 26K
EURUSD.fx 3.2K
USDCAD.fx 6K
XAUUSD.m 5.3K
EURJPY.fx -7.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +173.74 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +745.00 USD
Massima perdita consecutiva: -585.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.03 19:12
Share of trading days is too low
2025.10.29 19:01
Trading operations on the account were performed for only 56 days. This comprises 15.95% of days out of the 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.09.04 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 04:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.15 21:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 12:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 07:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
