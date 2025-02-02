- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
140 (63.34%)
Loss Trade:
81 (36.65%)
Best Trade:
173.74 USD
Worst Trade:
-183.11 USD
Profitto lordo:
6 626.09 USD (70 339 pips)
Perdita lorda:
-3 591.69 USD (37 523 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (745.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
745.00 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
82.25%
Massimo carico di deposito:
8.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.04
Long Trade:
144 (65.16%)
Short Trade:
77 (34.84%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
13.73 USD
Profitto medio:
47.33 USD
Perdita media:
-44.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-585.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-585.66 USD (6)
Crescita mensile:
4.04%
Previsione annuale:
49.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
202.35 USD
Massimale:
602.51 USD (4.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (602.51 USD)
Per equità:
27.77% (3 220.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|88
|EURUSD.fx
|59
|USDCAD.fx
|50
|XAUUSD.m
|19
|EURJPY.fx
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.fx
|1.1K
|EURUSD.fx
|632
|USDCAD.fx
|1.2K
|XAUUSD.m
|265
|EURJPY.fx
|-202
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.fx
|26K
|EURUSD.fx
|3.2K
|USDCAD.fx
|6K
|XAUUSD.m
|5.3K
|EURJPY.fx
|-7.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +173.74 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +745.00 USD
Massima perdita consecutiva: -585.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
52
100%
221
63%
82%
1.84
13.73
USD
USD
28%
1:500