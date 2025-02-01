SinyallerBölümler
Groupe Perdigau Investissements

Luka

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 56%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 231
Kârla kapanan işlemler:
4 450 (85.06%)
Zararla kapanan işlemler:
781 (14.93%)
En iyi işlem:
94.65 EUR
En kötü işlem:
-156.04 EUR
Brüt kâr:
4 730.22 EUR (222 086 pips)
Brüt zarar:
-3 271.09 EUR (170 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (32.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
153.03 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.66%
Maks. mevduat yükü:
4.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
4.59
Alış işlemleri:
2 889 (55.23%)
Satış işlemleri:
2 342 (44.77%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.06 EUR
Ortalama zarar:
-4.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-88.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-156.04 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
20.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.77 EUR
Maksimum:
318.01 EUR (7.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.89% (318.01 EUR)
Varlığa göre:
25.50% (1 005.39 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 2705
GBPUSD+ 1327
USDJPY+ 740
XAUUSD+ 190
USDCHF+ 154
AUDNZD+ 53
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 25
EURGBP+ 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 481
USDJPY+ 67
XAUUSD+ 135
USDCHF+ -179
AUDNZD+ 31
AUDCAD+ 17
NZDCAD+ 28
EURGBP+ 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 32K
GBPUSD+ 19K
USDJPY+ 9.1K
XAUUSD+ 9.9K
USDCHF+ -24K
AUDNZD+ 2.1K
AUDCAD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.3K
EURGBP+ 29
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.65 EUR
En kötü işlem: -156 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -88.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Luka
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
4.1K
EUR
96
99%
5 231
85%
96%
1.44
0.28
EUR
25%
1:500
Kopyala

