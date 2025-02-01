SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Luka
Groupe Perdigau Investissements

Luka

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
96 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 56%
VantageInternational-Live 14
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 231
Bénéfice trades:
4 450 (85.06%)
Perte trades:
781 (14.93%)
Meilleure transaction:
94.65 EUR
Pire transaction:
-156.04 EUR
Bénéfice brut:
4 730.22 EUR (222 086 pips)
Perte brute:
-3 271.09 EUR (170 933 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (32.20 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
153.03 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
95.66%
Charge de dépôt maximale:
4.52%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
4.59
Longs trades:
2 889 (55.23%)
Courts trades:
2 342 (44.77%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.28 EUR
Bénéfice moyen:
1.06 EUR
Perte moyenne:
-4.19 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-88.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-156.04 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.68%
Prévision annuelle:
20.99%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.77 EUR
Maximal:
318.01 EUR (7.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.89% (318.01 EUR)
Par fonds propres:
25.50% (1 005.39 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 2705
GBPUSD+ 1327
USDJPY+ 740
XAUUSD+ 190
USDCHF+ 154
AUDNZD+ 53
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 25
EURGBP+ 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 481
USDJPY+ 67
XAUUSD+ 135
USDCHF+ -179
AUDNZD+ 31
AUDCAD+ 17
NZDCAD+ 28
EURGBP+ 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 32K
GBPUSD+ 19K
USDJPY+ 9.1K
XAUUSD+ 9.9K
USDCHF+ -24K
AUDNZD+ 2.1K
AUDCAD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.3K
EURGBP+ 29
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.65 EUR
Pire transaction: -156 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +32.20 EUR
Perte consécutive maximale: -88.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Luka
30 USD par mois
56%
0
0
USD
4.1K
EUR
96
99%
5 231
85%
96%
1.44
0.28
EUR
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.