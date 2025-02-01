SegnaliSezioni
Groupe Perdigau Investissements

Luka

0 recensioni
Affidabilità
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 56%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 231
Profit Trade:
4 450 (85.06%)
Loss Trade:
781 (14.93%)
Best Trade:
94.65 EUR
Worst Trade:
-156.04 EUR
Profitto lordo:
4 730.22 EUR (222 086 pips)
Perdita lorda:
-3 271.09 EUR (170 933 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (32.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
153.03 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.66%
Massimo carico di deposito:
4.52%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
4.59
Long Trade:
2 889 (55.23%)
Short Trade:
2 342 (44.77%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.28 EUR
Profitto medio:
1.06 EUR
Perdita media:
-4.19 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-88.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-156.04 EUR (1)
Crescita mensile:
1.65%
Previsione annuale:
20.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.77 EUR
Massimale:
318.01 EUR (7.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.89% (318.01 EUR)
Per equità:
25.50% (1 005.39 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 2705
GBPUSD+ 1327
USDJPY+ 740
XAUUSD+ 190
USDCHF+ 154
AUDNZD+ 53
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 25
EURGBP+ 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 481
USDJPY+ 67
XAUUSD+ 135
USDCHF+ -179
AUDNZD+ 31
AUDCAD+ 17
NZDCAD+ 28
EURGBP+ 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 32K
GBPUSD+ 19K
USDJPY+ 9.1K
XAUUSD+ 9.9K
USDCHF+ -24K
AUDNZD+ 2.1K
AUDCAD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.3K
EURGBP+ 29
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.65 EUR
Worst Trade: -156 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -88.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
