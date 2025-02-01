- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15 661
Kârla kapanan işlemler:
12 325 (78.69%)
Zararla kapanan işlemler:
3 336 (21.30%)
En iyi işlem:
7 137.09 EUR
En kötü işlem:
-12 089.41 EUR
Brüt kâr:
371 336.74 EUR (820 708 pips)
Brüt zarar:
-372 712.37 EUR (810 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (420.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 176.29 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
78.04%
Maks. mevduat yükü:
64.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
8 671 (55.37%)
Satış işlemleri:
6 990 (44.63%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.09 EUR
Ortalama kâr:
30.13 EUR
Ortalama zarar:
-111.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-25.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-37 789.19 EUR (7)
Aylık büyüme:
-7.72%
Yıllık tahmin:
-90.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 772.98 EUR
Maksimum:
60 417.05 EUR (101.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.74% (30 645.78 EUR)
Varlığa göre:
67.82% (57 730.84 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7461
|GBPUSD
|3016
|USDJPY
|2195
|XAUUSD
|1149
|USDCAD
|371
|USDCHF
|317
|EURGBP
|303
|AUDCAD
|236
|EURJPY
|201
|AUDUSD
|191
|AUDNZD
|75
|XAUAUD
|61
|NZDCAD
|48
|GBPCAD
|37
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|47K
|GBPUSD
|19K
|USDJPY
|12K
|XAUUSD
|-80K
|USDCAD
|-7.7K
|USDCHF
|3K
|EURGBP
|-1.1K
|AUDCAD
|3.1K
|EURJPY
|-516
|AUDUSD
|929
|AUDNZD
|-2.6K
|XAUAUD
|-11
|NZDCAD
|6.3K
|GBPCAD
|27
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|102K
|GBPUSD
|50K
|USDJPY
|16K
|XAUUSD
|-99K
|USDCAD
|-28K
|USDCHF
|6.4K
|EURGBP
|-3.5K
|AUDCAD
|3.3K
|EURJPY
|-26K
|AUDUSD
|-3.4K
|AUDNZD
|-2.9K
|XAUAUD
|-893
|NZDCAD
|6.1K
|GBPCAD
|1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 137.09 EUR
En kötü işlem: -12 089 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +420.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.88 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.36 × 95
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live27
|0.54 × 278
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.63 × 8
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 1664
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.76 × 151
|
ICMarkets-Live16
|0.84 × 152
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 89
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.87 × 364
|
ICMarkets-Live12
|0.94 × 80
|
ICMarkets-Live14
|0.98 × 105
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.04 × 131
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20589
|
ICMarketsSC-Live26
|1.05 × 1184
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
-41%
0
0
USD
USD
27K
EUR
EUR
152
98%
15 661
78%
78%
0.99
-0.09
EUR
EUR
80%
1:500