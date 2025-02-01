SinyallerBölümler
Romain Roger Rolland Paul Mousson

ICM62

Romain Roger Rolland Paul Mousson
0 inceleme
152 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -41%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15 661
Kârla kapanan işlemler:
12 325 (78.69%)
Zararla kapanan işlemler:
3 336 (21.30%)
En iyi işlem:
7 137.09 EUR
En kötü işlem:
-12 089.41 EUR
Brüt kâr:
371 336.74 EUR (820 708 pips)
Brüt zarar:
-372 712.37 EUR (810 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (420.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 176.29 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
78.04%
Maks. mevduat yükü:
64.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
8 671 (55.37%)
Satış işlemleri:
6 990 (44.63%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.09 EUR
Ortalama kâr:
30.13 EUR
Ortalama zarar:
-111.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-25.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-37 789.19 EUR (7)
Aylık büyüme:
-7.72%
Yıllık tahmin:
-90.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 772.98 EUR
Maksimum:
60 417.05 EUR (101.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.74% (30 645.78 EUR)
Varlığa göre:
67.82% (57 730.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 7461
GBPUSD 3016
USDJPY 2195
XAUUSD 1149
USDCAD 371
USDCHF 317
EURGBP 303
AUDCAD 236
EURJPY 201
AUDUSD 191
AUDNZD 75
XAUAUD 61
NZDCAD 48
GBPCAD 37
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 47K
GBPUSD 19K
USDJPY 12K
XAUUSD -80K
USDCAD -7.7K
USDCHF 3K
EURGBP -1.1K
AUDCAD 3.1K
EURJPY -516
AUDUSD 929
AUDNZD -2.6K
XAUAUD -11
NZDCAD 6.3K
GBPCAD 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 102K
GBPUSD 50K
USDJPY 16K
XAUUSD -99K
USDCAD -28K
USDCHF 6.4K
EURGBP -3.5K
AUDCAD 3.3K
EURJPY -26K
AUDUSD -3.4K
AUDNZD -2.9K
XAUAUD -893
NZDCAD 6.1K
GBPCAD 1.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 137.09 EUR
En kötü işlem: -12 089 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +420.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.88 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.36 × 95
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.54 × 278
VantageFXInternational-Live 6
0.63 × 8
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1664
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.76 × 151
ICMarkets-Live16
0.84 × 152
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
TMGM.TradeMax-Live2
0.87 × 364
ICMarkets-Live12
0.94 × 80
ICMarkets-Live14
0.98 × 105
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.04 × 131
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20589
ICMarketsSC-Live26
1.05 × 1184
192 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.21 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 00:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 19:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 03:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.01 16:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.24% of days out of 823 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.01 16:01
A large drawdown may occur on the account again
