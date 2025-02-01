- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15 661
Profit Trade:
12 325 (78.69%)
Loss Trade:
3 336 (21.30%)
Best Trade:
7 137.09 EUR
Worst Trade:
-12 089.41 EUR
Profitto lordo:
371 336.74 EUR (820 708 pips)
Perdita lorda:
-372 712.37 EUR (810 079 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (420.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 176.29 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
78.04%
Massimo carico di deposito:
64.48%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
8 671 (55.37%)
Short Trade:
6 990 (44.63%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.09 EUR
Profitto medio:
30.13 EUR
Perdita media:
-111.72 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-25.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-37 789.19 EUR (7)
Crescita mensile:
-7.48%
Previsione annuale:
-90.91%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 772.98 EUR
Massimale:
60 417.05 EUR (101.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.74% (30 645.78 EUR)
Per equità:
67.82% (57 730.84 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7461
|GBPUSD
|3016
|USDJPY
|2195
|XAUUSD
|1149
|USDCAD
|371
|USDCHF
|317
|EURGBP
|303
|AUDCAD
|236
|EURJPY
|201
|AUDUSD
|191
|AUDNZD
|75
|XAUAUD
|61
|NZDCAD
|48
|GBPCAD
|37
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|47K
|GBPUSD
|19K
|USDJPY
|12K
|XAUUSD
|-80K
|USDCAD
|-7.7K
|USDCHF
|3K
|EURGBP
|-1.1K
|AUDCAD
|3.1K
|EURJPY
|-516
|AUDUSD
|929
|AUDNZD
|-2.6K
|XAUAUD
|-11
|NZDCAD
|6.3K
|GBPCAD
|27
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|102K
|GBPUSD
|50K
|USDJPY
|16K
|XAUUSD
|-99K
|USDCAD
|-28K
|USDCHF
|6.4K
|EURGBP
|-3.5K
|AUDCAD
|3.3K
|EURJPY
|-26K
|AUDUSD
|-3.4K
|AUDNZD
|-2.9K
|XAUAUD
|-893
|NZDCAD
|6.1K
|GBPCAD
|1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 137.09 EUR
Worst Trade: -12 089 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +420.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.88 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.36 × 95
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live27
|0.54 × 278
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.63 × 8
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 1664
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.76 × 151
|
ICMarkets-Live16
|0.84 × 152
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 89
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.87 × 364
|
ICMarkets-Live12
|0.94 × 80
|
ICMarkets-Live14
|0.98 × 105
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.04 × 131
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20589
|
ICMarketsSC-Live26
|1.05 × 1184
