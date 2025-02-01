SegnaliSezioni
Romain Roger Rolland Paul Mousson

ICM62

Romain Roger Rolland Paul Mousson
0 recensioni
152 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2022 -41%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15 661
Profit Trade:
12 325 (78.69%)
Loss Trade:
3 336 (21.30%)
Best Trade:
7 137.09 EUR
Worst Trade:
-12 089.41 EUR
Profitto lordo:
371 336.74 EUR (820 708 pips)
Perdita lorda:
-372 712.37 EUR (810 079 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (420.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 176.29 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
78.04%
Massimo carico di deposito:
64.48%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
8 671 (55.37%)
Short Trade:
6 990 (44.63%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.09 EUR
Profitto medio:
30.13 EUR
Perdita media:
-111.72 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-25.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-37 789.19 EUR (7)
Crescita mensile:
-7.48%
Previsione annuale:
-90.91%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 772.98 EUR
Massimale:
60 417.05 EUR (101.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.74% (30 645.78 EUR)
Per equità:
67.82% (57 730.84 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 7461
GBPUSD 3016
USDJPY 2195
XAUUSD 1149
USDCAD 371
USDCHF 317
EURGBP 303
AUDCAD 236
EURJPY 201
AUDUSD 191
AUDNZD 75
XAUAUD 61
NZDCAD 48
GBPCAD 37
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 47K
GBPUSD 19K
USDJPY 12K
XAUUSD -80K
USDCAD -7.7K
USDCHF 3K
EURGBP -1.1K
AUDCAD 3.1K
EURJPY -516
AUDUSD 929
AUDNZD -2.6K
XAUAUD -11
NZDCAD 6.3K
GBPCAD 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 102K
GBPUSD 50K
USDJPY 16K
XAUUSD -99K
USDCAD -28K
USDCHF 6.4K
EURGBP -3.5K
AUDCAD 3.3K
EURJPY -26K
AUDUSD -3.4K
AUDNZD -2.9K
XAUAUD -893
NZDCAD 6.1K
GBPCAD 1.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 137.09 EUR
Worst Trade: -12 089 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +420.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.88 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.36 × 95
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.54 × 278
VantageFXInternational-Live 6
0.63 × 8
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1664
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.76 × 151
ICMarkets-Live16
0.84 × 152
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
TMGM.TradeMax-Live2
0.87 × 364
ICMarkets-Live12
0.94 × 80
ICMarkets-Live14
0.98 × 105
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.04 × 131
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20589
ICMarketsSC-Live26
1.05 × 1184
Non ci sono recensioni
2025.04.21 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 00:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 19:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 03:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.01 16:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.24% of days out of 823 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.01 16:01
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM62
60USD al mese
-41%
0
0
USD
27K
EUR
152
98%
15 661
78%
78%
0.99
-0.09
EUR
80%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.