Trades:
15 656
Bénéfice trades:
12 321 (78.69%)
Perte trades:
3 335 (21.30%)
Meilleure transaction:
7 137.09 EUR
Pire transaction:
-12 089.41 EUR
Bénéfice brut:
371 327.51 EUR (820 537 pips)
Perte brute:
-372 711.51 EUR (810 077 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (420.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8 176.29 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
78.04%
Charge de dépôt maximale:
64.48%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
8 669 (55.37%)
Courts trades:
6 987 (44.63%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.09 EUR
Bénéfice moyen:
30.14 EUR
Perte moyenne:
-111.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-25.88 EUR)
Perte consécutive maximale:
-37 789.19 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-13.02%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12 772.98 EUR
Maximal:
60 417.05 EUR (101.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.74% (30 645.78 EUR)
Par fonds propres:
67.82% (57 730.84 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7457
|GBPUSD
|3016
|USDJPY
|2195
|XAUUSD
|1149
|USDCAD
|371
|USDCHF
|317
|EURGBP
|303
|AUDCAD
|236
|EURJPY
|201
|AUDUSD
|191
|AUDNZD
|75
|XAUAUD
|61
|NZDCAD
|47
|GBPCAD
|37
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|46K
|GBPUSD
|19K
|USDJPY
|12K
|XAUUSD
|-80K
|USDCAD
|-7.7K
|USDCHF
|3K
|EURGBP
|-1.1K
|AUDCAD
|3.1K
|EURJPY
|-516
|AUDUSD
|929
|AUDNZD
|-2.6K
|XAUAUD
|-11
|NZDCAD
|6.3K
|GBPCAD
|27
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|102K
|GBPUSD
|50K
|USDJPY
|16K
|XAUUSD
|-99K
|USDCAD
|-28K
|USDCHF
|6.4K
|EURGBP
|-3.5K
|AUDCAD
|3.3K
|EURJPY
|-26K
|AUDUSD
|-3.4K
|AUDNZD
|-2.9K
|XAUAUD
|-893
|NZDCAD
|6.1K
|GBPCAD
|1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 137.09 EUR
Pire transaction: -12 089 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +420.77 EUR
Perte consécutive maximale: -25.88 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.36 × 95
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live27
|0.54 × 278
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.63 × 8
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 1664
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.76 × 151
|
ICMarkets-Live16
|0.84 × 152
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 89
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.87 × 364
|
ICMarkets-Live12
|0.94 × 80
|
ICMarkets-Live14
|0.98 × 105
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.04 × 131
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20589
|
ICMarketsSC-Live26
|1.05 × 1184
