SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICM62
Romain Roger Rolland Paul Mousson

ICM62

Romain Roger Rolland Paul Mousson
0 avis
152 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2022 -41%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15 656
Bénéfice trades:
12 321 (78.69%)
Perte trades:
3 335 (21.30%)
Meilleure transaction:
7 137.09 EUR
Pire transaction:
-12 089.41 EUR
Bénéfice brut:
371 327.51 EUR (820 537 pips)
Perte brute:
-372 711.51 EUR (810 077 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (420.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8 176.29 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
78.04%
Charge de dépôt maximale:
64.48%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
8 669 (55.37%)
Courts trades:
6 987 (44.63%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.09 EUR
Bénéfice moyen:
30.14 EUR
Perte moyenne:
-111.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-25.88 EUR)
Perte consécutive maximale:
-37 789.19 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-13.02%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12 772.98 EUR
Maximal:
60 417.05 EUR (101.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.74% (30 645.78 EUR)
Par fonds propres:
67.82% (57 730.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 7457
GBPUSD 3016
USDJPY 2195
XAUUSD 1149
USDCAD 371
USDCHF 317
EURGBP 303
AUDCAD 236
EURJPY 201
AUDUSD 191
AUDNZD 75
XAUAUD 61
NZDCAD 47
GBPCAD 37
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 46K
GBPUSD 19K
USDJPY 12K
XAUUSD -80K
USDCAD -7.7K
USDCHF 3K
EURGBP -1.1K
AUDCAD 3.1K
EURJPY -516
AUDUSD 929
AUDNZD -2.6K
XAUAUD -11
NZDCAD 6.3K
GBPCAD 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 102K
GBPUSD 50K
USDJPY 16K
XAUUSD -99K
USDCAD -28K
USDCHF 6.4K
EURGBP -3.5K
AUDCAD 3.3K
EURJPY -26K
AUDUSD -3.4K
AUDNZD -2.9K
XAUAUD -893
NZDCAD 6.1K
GBPCAD 1.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 137.09 EUR
Pire transaction: -12 089 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +420.77 EUR
Perte consécutive maximale: -25.88 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.36 × 95
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.54 × 278
VantageFXInternational-Live 6
0.63 × 8
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1664
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.76 × 151
ICMarkets-Live16
0.84 × 152
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
TMGM.TradeMax-Live2
0.87 × 364
ICMarkets-Live12
0.94 × 80
ICMarkets-Live14
0.98 × 105
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.04 × 131
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20589
ICMarketsSC-Live26
1.05 × 1184
192 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.21 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 00:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 19:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 09:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 03:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.01 16:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.24% of days out of 823 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.01 16:01
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICM62
60 USD par mois
-41%
0
0
USD
27K
EUR
152
98%
15 656
78%
78%
0.99
-0.09
EUR
80%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.