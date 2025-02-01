- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
249 (53.31%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (46.68%)
En iyi işlem:
2 939.95 USD
En kötü işlem:
-399.00 USD
Brüt kâr:
10 858.51 USD (407 149 pips)
Brüt zarar:
-3 629.62 USD (140 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (4 516.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 516.53 USD (20)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
84.19%
Maks. mevduat yükü:
19.34%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.20
Alış işlemleri:
263 (56.32%)
Satış işlemleri:
204 (43.68%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
15.48 USD
Ortalama kâr:
43.61 USD
Ortalama zarar:
-16.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-345.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-399.00 USD (1)
Aylık büyüme:
108.72%
Yıllık tahmin:
1 319.09%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
645.24 USD (35.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.91% (645.24 USD)
Varlığa göre:
21.16% (540.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|454
|EURUSD
|6
|AUDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.2K
|EURUSD
|-1
|AUDCAD
|0
|GBPNZD
|0
|GBPUSD
|0
|GBPCHF
|0
|EURGBP
|0
|GBPCAD
|0
|GBPAUD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|267K
|EURUSD
|-92
|AUDCAD
|-29
|GBPNZD
|-21
|GBPUSD
|-8
|GBPCHF
|-22
|EURGBP
|-21
|GBPCAD
|-28
|GBPAUD
|-18
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 939.95 USD
En kötü işlem: -399 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 516.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -345.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
Swing Trade
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
490%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
38
88%
467
53%
84%
2.99
15.48
USD
USD
27%
1:500