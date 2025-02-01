SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SPH FX
Septyapanus Hudha

SPH FX

Septyapanus Hudha
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 490%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
467
Bénéfice trades:
249 (53.31%)
Perte trades:
218 (46.68%)
Meilleure transaction:
2 939.95 USD
Pire transaction:
-399.00 USD
Bénéfice brut:
10 858.51 USD (407 149 pips)
Perte brute:
-3 629.62 USD (140 683 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (4 516.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 516.53 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
84.19%
Charge de dépôt maximale:
19.34%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.20
Longs trades:
263 (56.32%)
Courts trades:
204 (43.68%)
Facteur de profit:
2.99
Rendement attendu:
15.48 USD
Bénéfice moyen:
43.61 USD
Perte moyenne:
-16.65 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-345.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-399.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
108.72%
Prévision annuelle:
1 319.09%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
645.24 USD (35.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.91% (645.24 USD)
Par fonds propres:
21.16% (540.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 454
EURUSD 6
AUDCAD 1
GBPNZD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.2K
EURUSD -1
AUDCAD 0
GBPNZD 0
GBPUSD 0
GBPCHF 0
EURGBP 0
GBPCAD 0
GBPAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 267K
EURUSD -92
AUDCAD -29
GBPNZD -21
GBPUSD -8
GBPCHF -22
EURGBP -21
GBPCAD -28
GBPAUD -18
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 939.95 USD
Pire transaction: -399 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 516.53 USD
Perte consécutive maximale: -345.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
RenheGroup-Live-f
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
ICTrading-Live31
0.00 × 47
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
GKFX-Live-2
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SPH FX
30 USD par mois
490%
0
0
USD
8.9K
USD
38
88%
467
53%
84%
2.99
15.48
USD
27%
1:500
Copier

