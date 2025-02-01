SegnaliSezioni
Septyapanus Hudha

SPH FX

Septyapanus Hudha
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 490%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
249 (53.31%)
Loss Trade:
218 (46.68%)
Best Trade:
2 939.95 USD
Worst Trade:
-399.00 USD
Profitto lordo:
10 858.51 USD (407 149 pips)
Perdita lorda:
-3 629.62 USD (140 683 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (4 516.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 516.53 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
84.19%
Massimo carico di deposito:
19.34%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.20
Long Trade:
263 (56.32%)
Short Trade:
204 (43.68%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
15.48 USD
Profitto medio:
43.61 USD
Perdita media:
-16.65 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-345.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-399.00 USD (1)
Crescita mensile:
108.72%
Previsione annuale:
1 319.09%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
645.24 USD (35.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.91% (645.24 USD)
Per equità:
21.16% (540.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 454
EURUSD 6
AUDCAD 1
GBPNZD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.2K
EURUSD -1
AUDCAD 0
GBPNZD 0
GBPUSD 0
GBPCHF 0
EURGBP 0
GBPCAD 0
GBPAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 267K
EURUSD -92
AUDCAD -29
GBPNZD -21
GBPUSD -8
GBPCHF -22
EURGBP -21
GBPCAD -28
GBPAUD -18
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 939.95 USD
Worst Trade: -399 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 516.53 USD
Massima perdita consecutiva: -345.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
RenheGroup-Live-f
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
ICTrading-Live31
0.00 × 47
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
GKFX-Live-2
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Swing Trade
Non ci sono recensioni
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 03:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.28 00:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.27 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 13:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 03:10
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SPH FX
30USD al mese
490%
0
0
USD
8.9K
USD
38
88%
467
53%
84%
2.99
15.48
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.