- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
249 (53.31%)
Loss Trade:
218 (46.68%)
Best Trade:
2 939.95 USD
Worst Trade:
-399.00 USD
Profitto lordo:
10 858.51 USD (407 149 pips)
Perdita lorda:
-3 629.62 USD (140 683 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (4 516.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 516.53 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
84.19%
Massimo carico di deposito:
19.34%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.20
Long Trade:
263 (56.32%)
Short Trade:
204 (43.68%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
15.48 USD
Profitto medio:
43.61 USD
Perdita media:
-16.65 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-345.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-399.00 USD (1)
Crescita mensile:
108.72%
Previsione annuale:
1 319.09%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
645.24 USD (35.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.91% (645.24 USD)
Per equità:
21.16% (540.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|454
|EURUSD
|6
|AUDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.2K
|EURUSD
|-1
|AUDCAD
|0
|GBPNZD
|0
|GBPUSD
|0
|GBPCHF
|0
|EURGBP
|0
|GBPCAD
|0
|GBPAUD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|267K
|EURUSD
|-92
|AUDCAD
|-29
|GBPNZD
|-21
|GBPUSD
|-8
|GBPCHF
|-22
|EURGBP
|-21
|GBPCAD
|-28
|GBPAUD
|-18
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 939.95 USD
Worst Trade: -399 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 516.53 USD
Massima perdita consecutiva: -345.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
524 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Swing Trade
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
490%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
38
88%
467
53%
84%
2.99
15.48
USD
USD
27%
1:500