İşlemler:
1 112
Kârla kapanan işlemler:
926 (83.27%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (16.73%)
En iyi işlem:
63.01 USD
En kötü işlem:
-52.30 USD
Brüt kâr:
3 456.30 USD (3 389 852 pips)
Brüt zarar:
-961.90 USD (201 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (144.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219.12 USD (23)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
99.19%
Maks. mevduat yükü:
29.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
10.61
Alış işlemleri:
708 (63.67%)
Satış işlemleri:
404 (36.33%)
Kâr faktörü:
3.59
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-5.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-142.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.80 USD (5)
Aylık büyüme:
10.65%
Yıllık tahmin:
129.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.99 USD
Maksimum:
235.02 USD (16.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.51% (235.02 USD)
Varlığa göre:
79.38% (1 937.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|204
|XAUUSD
|189
|EURUSD
|178
|EURAUD
|154
|GBPUSD
|147
|USDJPY
|146
|BTCUSD
|76
|NAS100.fs
|7
|AUDCAD
|5
|US30
|5
|S&P.fs
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|653
|XAUUSD
|-21
|EURUSD
|436
|EURAUD
|403
|GBPUSD
|543
|USDJPY
|402
|BTCUSD
|289
|NAS100.fs
|15
|AUDCAD
|1
|US30
|-226
|S&P.fs
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|96K
|XAUUSD
|-1.8K
|EURUSD
|44K
|EURAUD
|63K
|GBPUSD
|54K
|USDJPY
|61K
|BTCUSD
|2.9M
|NAS100.fs
|7.7K
|AUDCAD
|191
|US30
|-23K
|S&P.fs
|-489
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.01 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +144.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneFinancialMarkets-US11-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 35
|
ICMarketsSC-Live04
|1.22 × 18
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|1.29 × 1994
|
ICMarketsSC-Live10
|1.50 × 32
|
ICMarketsSC-Live03
|1.74 × 53
|
ICMarketsSC-Live27
|1.75 × 57
|
ICMarketsSC-Live16
|1.88 × 102
|
FxPro.com-Real05
|5.02 × 65
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|5.07 × 136
|
GQCapital-Live
|7.45 × 266
|
FBS-Real-1
|8.82 × 135
|
FBS-Real-6
|9.12 × 17
|
FBS-Real-12
|10.36 × 249
|
IronFXBM-Real2
|13.57 × 350
