SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trading Eagle
Ahmed Elhelaly

Trading Eagle

Ahmed Elhelaly
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 208%
OneFinancialMarkets-US11-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 112
Kârla kapanan işlemler:
926 (83.27%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (16.73%)
En iyi işlem:
63.01 USD
En kötü işlem:
-52.30 USD
Brüt kâr:
3 456.30 USD (3 389 852 pips)
Brüt zarar:
-961.90 USD (201 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (144.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219.12 USD (23)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
99.19%
Maks. mevduat yükü:
29.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
10.61
Alış işlemleri:
708 (63.67%)
Satış işlemleri:
404 (36.33%)
Kâr faktörü:
3.59
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-5.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-142.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.80 USD (5)
Aylık büyüme:
10.65%
Yıllık tahmin:
129.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.99 USD
Maksimum:
235.02 USD (16.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.51% (235.02 USD)
Varlığa göre:
79.38% (1 937.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 204
XAUUSD 189
EURUSD 178
EURAUD 154
GBPUSD 147
USDJPY 146
BTCUSD 76
NAS100.fs 7
AUDCAD 5
US30 5
S&P.fs 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 653
XAUUSD -21
EURUSD 436
EURAUD 403
GBPUSD 543
USDJPY 402
BTCUSD 289
NAS100.fs 15
AUDCAD 1
US30 -226
S&P.fs -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 96K
XAUUSD -1.8K
EURUSD 44K
EURAUD 63K
GBPUSD 54K
USDJPY 61K
BTCUSD 2.9M
NAS100.fs 7.7K
AUDCAD 191
US30 -23K
S&P.fs -489
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.01 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +144.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneFinancialMarkets-US11-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live
0.00 × 35
ICMarketsSC-Live04
1.22 × 18
OneFinancialMarkets-US11-Live
1.29 × 1994
ICMarketsSC-Live10
1.50 × 32
ICMarketsSC-Live03
1.74 × 53
ICMarketsSC-Live27
1.75 × 57
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 102
FxPro.com-Real05
5.02 × 65
LibertexCom-MT4 Market Real Server
5.07 × 136
GQCapital-Live
7.45 × 266
FBS-Real-1
8.82 × 135
FBS-Real-6
9.12 × 17
FBS-Real-12
10.36 × 249
IronFXBM-Real2
13.57 × 350
İnceleme yok
