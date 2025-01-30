Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneFinancialMarkets-US11-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live 0.00 × 35 ICMarketsSC-Live04 1.22 × 18 OneFinancialMarkets-US11-Live 1.29 × 1994 ICMarketsSC-Live10 1.50 × 32 ICMarketsSC-Live03 1.74 × 53 ICMarketsSC-Live27 1.75 × 57 ICMarketsSC-Live16 1.88 × 102 FxPro.com-Real05 5.02 × 65 LibertexCom-MT4 Market Real Server 5.07 × 136 GQCapital-Live 7.45 × 266 FBS-Real-1 8.82 × 135 FBS-Real-6 9.12 × 17 FBS-Real-12 10.36 × 249 IronFXBM-Real2 13.57 × 350