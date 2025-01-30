Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneFinancialMarkets-US11-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US07-Live 0.00 × 35 ICMarketsSC-Live04 1.22 × 18 OneFinancialMarkets-US11-Live 1.29 × 1994 ICMarketsSC-Live10 1.50 × 32 ICMarketsSC-Live03 1.74 × 53 ICMarketsSC-Live27 1.75 × 57 ICMarketsSC-Live16 1.88 × 102 FxPro.com-Real05 5.02 × 65 LibertexCom-MT4 Market Real Server 5.07 × 136 GQCapital-Live 7.45 × 266 FBS-Real-1 8.82 × 135 FBS-Real-6 9.12 × 17 FBS-Real-12 10.36 × 249 IronFXBM-Real2 13.57 × 350