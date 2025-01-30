SignauxSections
Ahmed Elhelaly

Trading Eagle

Ahmed Elhelaly
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 206%
OneFinancialMarkets-US11-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 108
Bénéfice trades:
922 (83.21%)
Perte trades:
186 (16.79%)
Meilleure transaction:
63.01 USD
Pire transaction:
-52.30 USD
Bénéfice brut:
3 426.70 USD (3 386 893 pips)
Perte brute:
-961.90 USD (201 580 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (144.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
219.12 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
99.19%
Charge de dépôt maximale:
29.66%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
10.49
Longs trades:
704 (63.54%)
Courts trades:
404 (36.46%)
Facteur de profit:
3.56
Rendement attendu:
2.22 USD
Bénéfice moyen:
3.72 USD
Perte moyenne:
-5.17 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-142.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-225.80 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.29%
Prévision annuelle:
124.87%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.99 USD
Maximal:
235.02 USD (16.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.51% (235.02 USD)
Par fonds propres:
79.38% (1 937.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 204
XAUUSD 188
EURUSD 177
EURAUD 154
USDJPY 146
GBPUSD 145
BTCUSD 76
NAS100.fs 7
AUDCAD 5
US30 5
S&P.fs 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 653
XAUUSD -41
EURUSD 434
EURAUD 403
USDJPY 402
GBPUSD 536
BTCUSD 289
NAS100.fs 15
AUDCAD 1
US30 -226
S&P.fs -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 96K
XAUUSD -3.8K
EURUSD 43K
EURAUD 63K
USDJPY 61K
GBPUSD 54K
BTCUSD 2.9M
NAS100.fs 7.7K
AUDCAD 191
US30 -23K
S&P.fs -489
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.01 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +144.50 USD
Perte consécutive maximale: -142.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneFinancialMarkets-US11-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US07-Live
0.00 × 35
ICMarketsSC-Live04
1.22 × 18
OneFinancialMarkets-US11-Live
1.29 × 1994
ICMarketsSC-Live10
1.50 × 32
ICMarketsSC-Live03
1.74 × 53
ICMarketsSC-Live27
1.75 × 57
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 102
FxPro.com-Real05
5.02 × 65
LibertexCom-MT4 Market Real Server
5.07 × 136
GQCapital-Live
7.45 × 266
FBS-Real-1
8.82 × 135
FBS-Real-6
9.12 × 17
FBS-Real-12
10.36 × 249
IronFXBM-Real2
13.57 × 350
Aucun avis
2025.09.26 04:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 06:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 10:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
