- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 112
Profit Trade:
926 (83.27%)
Loss Trade:
186 (16.73%)
Best Trade:
63.01 USD
Worst Trade:
-52.30 USD
Profitto lordo:
3 456.30 USD (3 389 852 pips)
Perdita lorda:
-961.90 USD (201 580 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (144.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219.12 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
29.66%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.61
Long Trade:
708 (63.67%)
Short Trade:
404 (36.33%)
Fattore di profitto:
3.59
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-5.17 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-142.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.80 USD (5)
Crescita mensile:
10.73%
Previsione annuale:
133.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.99 USD
Massimale:
235.02 USD (16.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.51% (235.02 USD)
Per equità:
79.38% (1 937.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|204
|XAUUSD
|189
|EURUSD
|178
|EURAUD
|154
|GBPUSD
|147
|USDJPY
|146
|BTCUSD
|76
|NAS100.fs
|7
|AUDCAD
|5
|US30
|5
|S&P.fs
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|653
|XAUUSD
|-21
|EURUSD
|436
|EURAUD
|403
|GBPUSD
|543
|USDJPY
|402
|BTCUSD
|289
|NAS100.fs
|15
|AUDCAD
|1
|US30
|-226
|S&P.fs
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|96K
|XAUUSD
|-1.8K
|EURUSD
|44K
|EURAUD
|63K
|GBPUSD
|54K
|USDJPY
|61K
|BTCUSD
|2.9M
|NAS100.fs
|7.7K
|AUDCAD
|191
|US30
|-23K
|S&P.fs
|-489
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.01 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +144.50 USD
Massima perdita consecutiva: -142.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneFinancialMarkets-US11-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 35
|
ICMarketsSC-Live04
|1.22 × 18
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|1.29 × 1994
|
ICMarketsSC-Live10
|1.50 × 32
|
ICMarketsSC-Live03
|1.74 × 53
|
ICMarketsSC-Live27
|1.75 × 57
|
ICMarketsSC-Live16
|1.88 × 102
|
FxPro.com-Real05
|5.02 × 65
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|5.07 × 136
|
GQCapital-Live
|7.45 × 266
|
FBS-Real-1
|8.82 × 135
|
FBS-Real-6
|9.12 × 17
|
FBS-Real-12
|10.36 × 249
|
IronFXBM-Real2
|13.57 × 350
