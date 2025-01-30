SegnaliSezioni
Ahmed Elhelaly

Trading Eagle

Ahmed Elhelaly
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 208%
OneFinancialMarkets-US11-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 112
Profit Trade:
926 (83.27%)
Loss Trade:
186 (16.73%)
Best Trade:
63.01 USD
Worst Trade:
-52.30 USD
Profitto lordo:
3 456.30 USD (3 389 852 pips)
Perdita lorda:
-961.90 USD (201 580 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (144.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219.12 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
29.66%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.61
Long Trade:
708 (63.67%)
Short Trade:
404 (36.33%)
Fattore di profitto:
3.59
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-5.17 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-142.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.80 USD (5)
Crescita mensile:
10.73%
Previsione annuale:
133.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.99 USD
Massimale:
235.02 USD (16.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.51% (235.02 USD)
Per equità:
79.38% (1 937.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 204
XAUUSD 189
EURUSD 178
EURAUD 154
GBPUSD 147
USDJPY 146
BTCUSD 76
NAS100.fs 7
AUDCAD 5
US30 5
S&P.fs 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 653
XAUUSD -21
EURUSD 436
EURAUD 403
GBPUSD 543
USDJPY 402
BTCUSD 289
NAS100.fs 15
AUDCAD 1
US30 -226
S&P.fs -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 96K
XAUUSD -1.8K
EURUSD 44K
EURAUD 63K
GBPUSD 54K
USDJPY 61K
BTCUSD 2.9M
NAS100.fs 7.7K
AUDCAD 191
US30 -23K
S&P.fs -489
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.01 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +144.50 USD
Massima perdita consecutiva: -142.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneFinancialMarkets-US11-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US07-Live
0.00 × 35
ICMarketsSC-Live04
1.22 × 18
OneFinancialMarkets-US11-Live
1.29 × 1994
ICMarketsSC-Live10
1.50 × 32
ICMarketsSC-Live03
1.74 × 53
ICMarketsSC-Live27
1.75 × 57
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 102
FxPro.com-Real05
5.02 × 65
LibertexCom-MT4 Market Real Server
5.07 × 136
GQCapital-Live
7.45 × 266
FBS-Real-1
8.82 × 135
FBS-Real-6
9.12 × 17
FBS-Real-12
10.36 × 249
IronFXBM-Real2
13.57 × 350
Non ci sono recensioni
