Teng Qi Sheng Joshua

Reliable scalper

Teng Qi Sheng Joshua
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
683
Kârla kapanan işlemler:
511 (74.81%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (25.18%)
En iyi işlem:
315.38 SGD
En kötü işlem:
-85.50 SGD
Brüt kâr:
1 615.52 SGD (62 695 pips)
Brüt zarar:
-1 024.39 SGD (58 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (22.20 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
424.08 SGD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
47.61%
Maks. mevduat yükü:
11.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
304 (44.51%)
Satış işlemleri:
379 (55.49%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.87 SGD
Ortalama kâr:
3.16 SGD
Ortalama zarar:
-5.96 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-358.17 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-358.17 SGD (8)
Aylık büyüme:
1.19%
Yıllık tahmin:
14.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.42 SGD
Maksimum:
387.57 SGD (9.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.12% (387.57 SGD)
Varlığa göre:
47.09% (1 946.29 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 330
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 256
NZDCAD 207
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -2.2K
NZDCAD 6.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +315.38 SGD
En kötü işlem: -86 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +22.20 SGD
Maksimum ardışık zarar: -358.17 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 272
ICMarkets-Live22
0.50 × 4
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 96
ICMarketsSC-Live20
0.61 × 347
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 58
ICMarketsSC-Live15
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.68 × 71
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live07
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.91 × 326
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 2
TickmillUK-Live03
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.01 × 570
FusionMarkets-Demo
1.08 × 146
ICMarketsSC-Live19
1.24 × 17
87 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.23 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.12 18:57
Share of trading days is too low
2025.02.12 18:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.12 17:55
Share of trading days is too low
2025.02.12 17:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.12 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.29 20:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 20:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 20:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.29 20:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.29 20:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.