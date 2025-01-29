Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live 0.00 × 4 ICMarketsEU-Live18 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.18 × 11 ICMarketsSC-Live16 0.31 × 13 ICMarketsSC-Live31 0.44 × 272 ICMarkets-Live22 0.50 × 4 FPMarkets-Live3 0.50 × 2 Tickmill-Live02 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live12 0.53 × 34 ICMarketsSC-Live11 0.55 × 96 ICMarketsSC-Live20 0.61 × 347 ICMarketsSC-Live08 0.64 × 58 ICMarketsSC-Live15 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.68 × 71 VantageInternational-Live 7 0.86 × 7 ICMarketsSC-Live07 0.89 × 9 ICMarketsSC-Live32 0.91 × 326 ICMarketsSC-Live24 0.94 × 114 FusionMarkets-Live 2 1.00 × 2 TickmillUK-Live03 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 1.01 × 570 FusionMarkets-Demo 1.08 × 146 ICMarketsSC-Live19 1.24 × 17 87 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya