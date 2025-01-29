- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
683
Kârla kapanan işlemler:
511 (74.81%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (25.18%)
En iyi işlem:
315.38 SGD
En kötü işlem:
-85.50 SGD
Brüt kâr:
1 615.52 SGD (62 695 pips)
Brüt zarar:
-1 024.39 SGD (58 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (22.20 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
424.08 SGD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
47.61%
Maks. mevduat yükü:
11.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
304 (44.51%)
Satış işlemleri:
379 (55.49%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.87 SGD
Ortalama kâr:
3.16 SGD
Ortalama zarar:
-5.96 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-358.17 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-358.17 SGD (8)
Aylık büyüme:
1.19%
Yıllık tahmin:
14.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.42 SGD
Maksimum:
387.57 SGD (9.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.12% (387.57 SGD)
Varlığa göre:
47.09% (1 946.29 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|330
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|256
|NZDCAD
|207
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-2.2K
|NZDCAD
|6.9K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +315.38 SGD
En kötü işlem: -86 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +22.20 SGD
Maksimum ardışık zarar: -358.17 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.18 × 11
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 272
ICMarkets-Live22
|0.50 × 4
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
Tickmill-Live02
|0.50 × 4
ICMarketsSC-Live12
|0.53 × 34
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 96
ICMarketsSC-Live20
|0.61 × 347
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 58
ICMarketsSC-Live15
|0.67 × 3
ICMarketsSC-Live23
|0.68 × 71
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
ICMarketsSC-Live07
|0.89 × 9
ICMarketsSC-Live32
|0.91 × 326
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 114
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 2
TickmillUK-Live03
|1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
|1.01 × 570
FusionMarkets-Demo
|1.08 × 146
ICMarketsSC-Live19
|1.24 × 17
