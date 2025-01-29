SignauxSections
Teng Qi Sheng Joshua

Reliable scalper

Teng Qi Sheng Joshua
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
683
Bénéfice trades:
511 (74.81%)
Perte trades:
172 (25.18%)
Meilleure transaction:
315.38 SGD
Pire transaction:
-85.50 SGD
Bénéfice brut:
1 615.52 SGD (62 695 pips)
Perte brute:
-1 024.39 SGD (58 151 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (22.20 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
424.08 SGD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
47.61%
Charge de dépôt maximale:
11.34%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
304 (44.51%)
Courts trades:
379 (55.49%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.87 SGD
Bénéfice moyen:
3.16 SGD
Perte moyenne:
-5.96 SGD
Pertes consécutives maximales:
8 (-358.17 SGD)
Perte consécutive maximale:
-358.17 SGD (8)
Croissance mensuelle:
1.21%
Prévision annuelle:
14.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.42 SGD
Maximal:
387.57 SGD (9.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.12% (387.57 SGD)
Par fonds propres:
47.09% (1 946.29 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 330
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 256
NZDCAD 207
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -2.2K
NZDCAD 6.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +315.38 SGD
Pire transaction: -86 SGD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +22.20 SGD
Perte consécutive maximale: -358.17 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 272
ICMarkets-Live22
0.50 × 4
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 96
ICMarketsSC-Live20
0.61 × 347
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 58
ICMarketsSC-Live15
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.68 × 71
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live07
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.91 × 326
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 2
TickmillUK-Live03
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.01 × 570
FusionMarkets-Demo
1.08 × 146
ICMarketsSC-Live19
1.24 × 17
Aucun avis
2025.04.23 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.12 18:57
Share of trading days is too low
2025.02.12 18:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.12 17:55
Share of trading days is too low
2025.02.12 17:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.12 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.29 20:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 20:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 20:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.29 20:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.29 20:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.