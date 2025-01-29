- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
683
Bénéfice trades:
511 (74.81%)
Perte trades:
172 (25.18%)
Meilleure transaction:
315.38 SGD
Pire transaction:
-85.50 SGD
Bénéfice brut:
1 615.52 SGD (62 695 pips)
Perte brute:
-1 024.39 SGD (58 151 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (22.20 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
424.08 SGD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
47.61%
Charge de dépôt maximale:
11.34%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
304 (44.51%)
Courts trades:
379 (55.49%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.87 SGD
Bénéfice moyen:
3.16 SGD
Perte moyenne:
-5.96 SGD
Pertes consécutives maximales:
8 (-358.17 SGD)
Perte consécutive maximale:
-358.17 SGD (8)
Croissance mensuelle:
1.21%
Prévision annuelle:
14.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.42 SGD
Maximal:
387.57 SGD (9.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.12% (387.57 SGD)
Par fonds propres:
47.09% (1 946.29 SGD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|256
|NZDCAD
|207
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-2.2K
|NZDCAD
|6.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +315.38 SGD
Pire transaction: -86 SGD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +22.20 SGD
Perte consécutive maximale: -358.17 SGD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 272
|
ICMarkets-Live22
|0.50 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 96
|
ICMarketsSC-Live20
|0.61 × 347
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 58
|
ICMarketsSC-Live15
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.68 × 71
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live07
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.91 × 326
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|1.01 × 570
|
FusionMarkets-Demo
|1.08 × 146
|
ICMarketsSC-Live19
|1.24 × 17
Aucun avis
