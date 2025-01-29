SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Reliable scalper
Teng Qi Sheng Joshua

Reliable scalper

Teng Qi Sheng Joshua
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 15%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
683
Profit Trade:
511 (74.81%)
Loss Trade:
172 (25.18%)
Best Trade:
315.38 SGD
Worst Trade:
-85.50 SGD
Profitto lordo:
1 615.52 SGD (62 695 pips)
Perdita lorda:
-1 024.39 SGD (58 151 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (22.20 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
424.08 SGD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
47.61%
Massimo carico di deposito:
11.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
304 (44.51%)
Short Trade:
379 (55.49%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.87 SGD
Profitto medio:
3.16 SGD
Perdita media:
-5.96 SGD
Massime perdite consecutive:
8 (-358.17 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-358.17 SGD (8)
Crescita mensile:
1.19%
Previsione annuale:
14.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.42 SGD
Massimale:
387.57 SGD (9.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.12% (387.57 SGD)
Per equità:
47.09% (1 946.29 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 330
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 256
NZDCAD 207
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -2.2K
NZDCAD 6.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +315.38 SGD
Worst Trade: -86 SGD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +22.20 SGD
Massima perdita consecutiva: -358.17 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 272
ICMarkets-Live22
0.50 × 4
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 96
ICMarketsSC-Live20
0.61 × 347
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 58
ICMarketsSC-Live15
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.68 × 71
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live07
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.91 × 326
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 2
TickmillUK-Live03
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.01 × 570
FusionMarkets-Demo
1.08 × 146
ICMarketsSC-Live19
1.24 × 17
87 più
Non ci sono recensioni
2025.04.23 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.12 18:57
Share of trading days is too low
2025.02.12 18:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.12 17:55
Share of trading days is too low
2025.02.12 17:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.12 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.29 20:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 20:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 20:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.29 20:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.29 20:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
