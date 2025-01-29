- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
683
Profit Trade:
511 (74.81%)
Loss Trade:
172 (25.18%)
Best Trade:
315.38 SGD
Worst Trade:
-85.50 SGD
Profitto lordo:
1 615.52 SGD (62 695 pips)
Perdita lorda:
-1 024.39 SGD (58 151 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (22.20 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
424.08 SGD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
47.61%
Massimo carico di deposito:
11.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
304 (44.51%)
Short Trade:
379 (55.49%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.87 SGD
Profitto medio:
3.16 SGD
Perdita media:
-5.96 SGD
Massime perdite consecutive:
8 (-358.17 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-358.17 SGD (8)
Crescita mensile:
1.19%
Previsione annuale:
14.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.42 SGD
Massimale:
387.57 SGD (9.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.12% (387.57 SGD)
Per equità:
47.09% (1 946.29 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|256
|NZDCAD
|207
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-2.2K
|NZDCAD
|6.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +315.38 SGD
Worst Trade: -86 SGD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +22.20 SGD
Massima perdita consecutiva: -358.17 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 272
|
ICMarkets-Live22
|0.50 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 96
|
ICMarketsSC-Live20
|0.61 × 347
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 58
|
ICMarketsSC-Live15
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.68 × 71
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live07
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.91 × 326
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|1.01 × 570
|
FusionMarkets-Demo
|1.08 × 146
|
ICMarketsSC-Live19
|1.24 × 17
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
15%
0
0
USD
USD
4.6K
SGD
SGD
33
100%
683
74%
48%
1.57
0.87
SGD
SGD
47%
1:500