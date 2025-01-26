- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 227
Kârla kapanan işlemler:
706 (57.53%)
Zararla kapanan işlemler:
521 (42.46%)
En iyi işlem:
657 817.04 USD
En kötü işlem:
-235 224.60 USD
Brüt kâr:
1 520 751.79 USD (1 035 037 pips)
Brüt zarar:
-1 292 235.03 USD (1 126 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (19 092.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
683 030.57 USD (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
98.49%
Maks. mevduat yükü:
540.75%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
142
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
945 (77.02%)
Satış işlemleri:
282 (22.98%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
186.24 USD
Ortalama kâr:
2 154.04 USD
Ortalama zarar:
-2 480.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-945 778.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-945 778.77 USD (38)
Aylık büyüme:
-83.85%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
961 510.32 USD (80.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.63% (961 510.32 USD)
Varlığa göre:
83.00% (7 656.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1115
|EURJPY
|92
|archived
|12
|XAGUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-39K
|EURJPY
|76K
|archived
|201K
|XAGUSD
|-9.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-108K
|EURJPY
|41K
|archived
|0
|XAGUSD
|-24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +657 817.04 USD
En kötü işlem: -235 225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +19 092.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -945 778.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 14
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 8
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
47
76%
1 227
57%
98%
1.17
186.24
USD
USD
97%
1:500