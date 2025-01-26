SinyallerBölümler
Novyandzeri Alfiatah

Your Goldfriend

Novyandzeri Alfiatah
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 227
Kârla kapanan işlemler:
706 (57.53%)
Zararla kapanan işlemler:
521 (42.46%)
En iyi işlem:
657 817.04 USD
En kötü işlem:
-235 224.60 USD
Brüt kâr:
1 520 751.79 USD (1 035 037 pips)
Brüt zarar:
-1 292 235.03 USD (1 126 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (19 092.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
683 030.57 USD (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
98.49%
Maks. mevduat yükü:
540.75%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
142
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
945 (77.02%)
Satış işlemleri:
282 (22.98%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
186.24 USD
Ortalama kâr:
2 154.04 USD
Ortalama zarar:
-2 480.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-945 778.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-945 778.77 USD (38)
Aylık büyüme:
-83.85%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
961 510.32 USD (80.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.63% (961 510.32 USD)
Varlığa göre:
83.00% (7 656.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1115
EURJPY 92
archived 12
XAGUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -39K
EURJPY 76K
archived 201K
XAGUSD -9.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -108K
EURJPY 41K
archived 0
XAGUSD -24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +657 817.04 USD
En kötü işlem: -235 225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +19 092.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -945 778.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 14
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 16
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 8
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TPGlobal-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.11.20 19:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.23% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
Share of trading days is too low
2025.11.03 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 23:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 13:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 06:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.